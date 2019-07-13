FİNANS

Fındık tezgaha indi! Kilosu 15 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Karadeniz'de ağustos ayında başlayacak olan fındık hasadına kısa bir süre kala, bazı üreticiler topladıkları çotanaklı kabuklu yaş fındıkları kilosu 15 liradan, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurdukları tezgahlarda satmaya başladı.

Fındık tezgaha indi! Kilosu 15 lira

Ordu ve Giresun'da bu yıl fındık hasadının ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Hasad döneminin hazırlıkları sürerken, bazı üreticilerde topladıkları çotanaklı yaş kabuklu fındıkları Giresun ve Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurdukları tezgahlarda satmaya başladı.

Üretici Kürşat Ekiz, fındığı 15 liradan sattığını belirterek, "Henüz çotanak halinde, patozlanmadı, yaş fındık. Kendi bahçemden toplayıp getirdim. Fındığın maliyeti çok yüksek, fiyatın bir an önce açıklanması lazım. En az 20 lira olması lazım. Aşağısı kurtarmaz. Bahçeden toplayıp tezgaha getirdiğimiz fındığı Karadeniz Sahil Yolu’ndan geçen yerli ve yabancı turistler satın alıyor. Fındığı merak edenler genelde rağbet gösteriyor. Buradaki fındığı genelde hediyelik alıyorlar" dedi.

Fındık üreticisi Savaş Öztürk ise çotanaklı yeni mahsul yaş fındığın kilogramının 15 liradan, patozlanmış kabuklu eski fındığın kilogramını da 25 liradan sattıklarını söyledi.

(DHA)

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karadeniz fındık fındık kilosu

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