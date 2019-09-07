FİNANS

Fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2019 12:53 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 5 STK temsilcisi ile biraya gelerek, fındığın sorunlarını dile getirerek milletvekillerine çağrıda bulundu.

Fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

Ziraat Odaları temsilcileri, üreticilere serbest piyasa fındık fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Üreticiler, devletin serbest piyasadaki fındık fiyatının düşüşünün önüne geçilmesi için önlem alınması istiyor. Alaplı STK adına konuşan Ziraat Oda Başkanı Türkoğlu, fındığın devlet tarafından yasal bir çerçeveye alınması gerektiğini belirtti.

'FİYATLAR BİLEREK DÜŞÜRÜLÜYOR'

Üreticilerden Mehmet Yıldız, serbest piyasadaki fiyat düşüşlerine karşı milletvekillerinin devreye girmesi gerektiğini belirterek, "Okullar açılıyor. Herkes bir şeyler satmak zorunda. Paraya ihtiyacı var vatandaşın. Piyasada da nakit para sıkıntısı var. Bundan dolayı fındık ticareti ile uğraşan kişiler bunu kendilerine fırsat olarak gördüklerinden dolayı, fındık fiyatlarını indirebildikleri kadar indirmeye çalışıyorlar. Arz-talep denen bir şey var. Fındık fiyatlarının belirlenmesinde bu da doğrudan etkili ama ben fiyatların bilerek düşürüldüğünü zannediyorum” şeklinde konuştu.

Fiyatın düşme nedeninin üreticinin pazara fındık indirmeye başlamasına bağlı olduğunu ifade eden fındık alıcıları, fiyatların daha da düşme ihtimalinin olabileceğini belirttiler.

15 GÜNDE 2 TL FİYAT KAYBI

Zonguldak Alaplı'da fındık tüccarlarından Mehmet Koçak, "İlk hafta fındık pazara yoğun olarak inmeye başlamadığı için fiyatlar 16 ile 16,2 aralığında işlem görüyordu. Ağustos ayının son günlerinde 16 lira bandında olan fiyat, anlam veremediğimiz bir nedenden dolayı hızla düşmeye başladı.Bugün itibarıyla da serbest piyasada fındık fiyatları 14,2 liraya geriledi. Yaklaşık 15 gün içerisindeki fiyat kaybı 2 lira oldu. Piyasaya fındık inişi tamamen durmuşken pazarda hiçbir hareketlilik yaşanmamasına rağmen fiyat hızla düşüşünü sürdürüyor. Buna gerçekten anlam veremiyoruz. Oluşan panik havasının dalgasına kapılmasınlar. Fiyatlar yükselene kadar direnmeye devam etsinler. Mutlaka fiyat yükselişe geçecektir. Beklesinler ve göreceklerdir ki kazanan kendileri olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
fındık üreticileri zonguldak

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