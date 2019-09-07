Fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

Ziraat Odaları temsilcileri, üreticilere serbest piyasa fındık fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Üreticiler, devletin serbest piyasadaki fındık fiyatının düşüşünün önüne geçilmesi için önlem alınması istiyor. Alaplı STK adına konuşan Ziraat Oda Başkanı Türkoğlu, fındığın devlet tarafından yasal bir çerçeveye alınması gerektiğini belirtti.

'FİYATLAR BİLEREK DÜŞÜRÜLÜYOR'



Üreticilerden Mehmet Yıldız, serbest piyasadaki fiyat düşüşlerine karşı milletvekillerinin devreye girmesi gerektiğini belirterek, "Okullar açılıyor. Herkes bir şeyler satmak zorunda. Paraya ihtiyacı var vatandaşın. Piyasada da nakit para sıkıntısı var. Bundan dolayı fındık ticareti ile uğraşan kişiler bunu kendilerine fırsat olarak gördüklerinden dolayı, fındık fiyatlarını indirebildikleri kadar indirmeye çalışıyorlar. Arz-talep denen bir şey var. Fındık fiyatlarının belirlenmesinde bu da doğrudan etkili ama ben fiyatların bilerek düşürüldüğünü zannediyorum” şeklinde konuştu.

Fiyatın düşme nedeninin üreticinin pazara fındık indirmeye başlamasına bağlı olduğunu ifade eden fındık alıcıları, fiyatların daha da düşme ihtimalinin olabileceğini belirttiler.