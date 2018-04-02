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Fındıktan 1,2 milyar dolarlık ihracat geliri

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini, ihracatının yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye, 2017-2018 ihracat sezonunun ilk 7 ayında 191 bin 656 ton iç fındık ihraç etti. İhracat karşılığında elde edilen döviz miktarı 1 milyar 214 milyon doları geçti.

Fındıktan 1,2 milyar dolarlık ihracat geliri

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2017’de başlayan fındık ihraç sezonunun Mart ayı ortalamasında standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogram) ortalama 612 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2017-31 Mart 2018 döneminde Türkiye'nin 191 bin 656 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 214 milyon 681 dolar gelir elde ettiği kaydedildi. İhracatın 144 bin tonunun AB ülkelerine yapıldığı ifade edilen açıklamada, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 13 bin 934 ton, denizaşırı ülkelere 23 bin 260 ton ve diğer ülkelere ise 10 bin 476 ton fındık ihraç edildiği bildirildi.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 153 bin 879 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 292 milyon dolar gelir elde etmişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
karadeniz fındık
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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