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Fırat Nehri'nden yurt dışına alabalık ihracatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde kafes balıkçılığı yapan işletmeler, başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye alabalık ihraç ediyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile hayatın hemen her alanında ilerlemelerin kaydedildiği Şanlıurfa, balık üretimiyle de adından söz ettiriyor.

Şanlıurfa'dan Rusya ve Almanya'ya alabalık ihracatı

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Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Birecik ilçesindeki Karkamış Barajı'nın havzasında kurulan alabalık çiftliklerinin sayısı her geçen gün artıyor.
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Gölde faaliyet gösteren işletmelerinin bir kısmı yerel halk ve firmalar tarafından kurulurken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden sektörün önemli firmaları da burada tesis kurmaya başladı.
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Bölge halkının ve çevre kentlerin balık ihtiyacını gideren "Fırat'ın balıkçıları", yetiştirdikleri alabalıkların büyük kısmını başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.
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Baraj gölünde yer alan işletmeler istihdama da önemli katkı sunuyor.
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Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları sayesinde su ürünleri yetiştiriciliğinde ön plana çıktığını söyledi.
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Bölgenin alabalık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Perçi, yıllık 17 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.
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Perçi, balık üretimiyle ülkenin ihracatına katkı sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
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"2017 itibarıyla bu havzada Birecik ilçesinden ruhsatlı işletmeler yaklaşık 4 bin ton balık üretti. Amacımız, kapasiteyi yüzde 70'lere çıkarmak. Tabii bunun yanında alabalık üretiminin çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu düşünürsek ilçemiz bu açıdan da çok önemli bir konumda..."
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"...Biz yaklaşık olarak 2 milyon lira civarı buradaki işletmelere destekleme ödemişiz. Türkiye'nin diğer iç sularındaki barajlarda ve nehirlerde yıl boyu üretim yapılamıyor ama Karkamış Barajı, havzasındaki su sıcaklığından dolayı tüm yıl üretim yapma kapasitesine sahip. Bu durum burayı ayrıca önemli kılıyor. Bizim buradaki hedefimiz havzadaki işletmelerin kapasitesini optimuma çıkararak ülkemize önemli bir ihracat girdisi sağlamak."
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Perçi, alabalık ve somon üretiminin yanı sıra İlçe Tarım Müdürlüğü ile geliştirdikleri "Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Merkezi" projesini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın talimatıyla hayata geçireceklerini aktardı.
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Hedef, 200 milyon dolarlık ihracat

Hedef, 200 milyon dolarlık ihracat
İhracata yönelik çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Kaymakam Perçi, "Bölgedeki işletmelerimizden birinde kuluçkahane var. Biz bu kuluçkahaneyi kerevit, Mersin balığı, alabalık, somon ve şabut balıkları ile daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Beş yıllık bir planlamamız var. Burada bizim nihai hedefimiz bu bölgeden yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Bu yıl itibarıyla çalışmalara başladık." dedi.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendisi Oğuzhan Kuzucu da yürütülen çalışmalar sayesinde balık üretimi konusunda önemli bir noktaya ulaştıklarını söyledi.
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Avrupa rağbet gösteriyor

Avrupa rağbet gösteriyor
Bölgede üretilen balığın Avrupa ülkelerinden rağbet gördüğünü vurgulayan Kuzucu, şöyle konuştu:
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"Karkamış Baraj Gölü yılın 12 ayı alabalık üretimiyle Türkiye'nin sayılı yerlerinden biri. Burada yapılan üretimin büyük bölümü ihracatta kullanılıyor. Yerel işletmelerimizden bir kısmı kendi markalarıyla iç piyasaya, bir kısmı ise Rusya, Almanya, Fransa gibi dış pazara balıklarını satıyorlar..."
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"...Geçen yıl yaklaşık 2 bin 500 ton balık ihraç ettik ve ülkemize yaklaşık 25 milyon lira gelir sağladık. Alabalık dünyada Norveç somonuna denk balıklardan biri, bu yüzden tercih ediliyor. Almanya'ya giden balıklarımız oradan da diğer Avrupa ülkelerine ulaşıyor."
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İhracata yönelik üretim yapan bir firmanın Su ürünleri Mühendisi Yasin Türel ise gün boyunca balıklarla ilgilendiklerini belirtti.
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Bozkurt, iş yoğunluğunun mevsimsel olarak değişiklik gösterdiğini belirterek, "Yılın 12 ayı üretim yapabiliyoruz. Yıllık 550 ton üretim kapasitemiz var. Ürettiğimiz balıkları daha çok yurt dışına satıyoruz." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
alabalık ihracatı Fırat Nehri
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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