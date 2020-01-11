GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Dünyanın birçok ülkesine ürün satıyoruz, hatta talepleri karşılayamıyoruz, üretimimiz eksik." dedi.

Bayraktar, EFİT AŞ'de gerçekleştirilen 2018-2019 dönemi FİSKOBİRLİK Olağan Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, fındıkta müdahale alımı yapabilmenin devlet desteği dışında başka bir imkanı olmadığını söyledi.

Bunun FİSKOBİRLİK'ten beklenilmemesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Şimdi TMO'nun yaptığı gibi 100 bin ton fındık alacaksın, depona koyacaksın, bekleteceksin... Şunu diyebilirsiniz, 'işlet sat'. Öyle bir dünya yok." diye konuştu.

Piyasada fındık fiyatının 14-15 lira bandından başladığını anlatan Bayraktar, "TMO, 17 liradan fındık aldı. Ben aynı zamanda ticari bir kuruluşum. 17 liradan aldığım fındığı işlemem lazım. Ferrero gibi yapmam lazım. Diyelim ki yaptım. Ferrero 15'ten aldı, ben 17'den aldım, yapıyorum. Dünyada kimse, 'Türkiye'de bir birlik var, onun kaşı gözü güzel, ben yine de alayım' demiyor." ifadesini kullandı.