Fıstık fiyatları arttı, baklava fiyatları değişmedi

Türkiye’nin fıstık başkenti Gaziantep’te bu sene yok yılını yaşayan Antep fıstığı, düşük rekolte nedeniyle cep yakıyor. Kilosu 35 liradan satışa sunulan olgunlaşmış Antep fıstığının fiyatı vatandaşları tedirgin ederken rahatlatıcı haber baklavacılardan geldi.

Gaziantep’te yıllardır baklavacılık yapan Ayıntap Baklavaları işletmecisi Bülent Aktaş, yükselişte olan fıstık fiyatlarına rağmen baklavaya zam yapmayacaklarını açıkladı. Gaziantep’te fıstık ağaçlarının bir var yılı bir de yok yılı yaşadığını belirten Aktaş, fıstıkta yüzde 50'nin üzerinde rekolte kaybı olmasına ve artan fiyatlara rağmen baklava için zam düşünmediklerini söyledi.

'REKOLTE BU SENE ÇOK DÜŞÜK '

Aktaş yaptığı açıklamada, “Antep fıstığı rekolte olarak bu sene beklentilerin çok altında. Yani bazı bölgelerde verim yüzde 50, bazı bölgelerde ise bunun çok daha altında rekolte var. Fıstık sezonu istenildiği gibi geçmiyor ne yazık ki. Bu da ister istemez fıstık fiyatlarında artış olmasına neden oluyor” dedi.

'ZAM YAPMAYACAPIZ'