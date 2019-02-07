FİNANS

Fıstık krizinin ardından baklava fiyatları düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Adana'da baklava üreticisi Mehmet Tekin, geçen yıl yaşanan fıstık krizinin ardından bu yıl hasadın bol olması nedeniyle baklavanın fiyatının düştüğünü belirtti. Tekin, kaliteli baklavanın kilosunun 70 TL'den satıldığını söyledi.

Fıstık krizinin ardından baklava fiyatları düştü

Adana'da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, geçen yıl 220 TL'ye satılan fıstığın kilosunun bu yıl ürünün bol olması nedeniyle 140 TL'den alıcı bulduğunu söyledi. Tekin, buna bağlı olarak geçen yıl 120 TL'ye kadar çıkan 'kaliteli’ baklavanın kilosunun da bu sene 70 TL'den satıldığını kaydetti. Tekin ayrıca, baklava yapımının her aşamasının ustalık isteyen bir meziyet olduğunu dile getirdi.

Tekin, baklavayı daha ucuza yemek isteyen vatandaşların da kendilerinden baklava hamuru alarak evlerinde baklava imal edebildiğini söyledi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Baklava fıstık

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hakiki baklava 70 lira ise diğerleri glükoz, ya da katkılı, yahut bayat ceviz ve fıstıktan üretilen aflotoksinli gıdalar anlamına gelir. Devlet bu işlere de el atsa çok iyi olur. İnsanların sağlıkları ile oynanmamalı.
70 tl bile verip yiyecek maddi durumumuz yok... allah razı olsun sağolsunlar hükümetimizden...
Bu mu düşmüş fiyatı fıstık yok dediklerinde 50-60 tl di
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