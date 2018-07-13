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Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2018 23:21 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürdü. Ayrıca görünümünü de durağandan negatife çevirdi. Fitch'in bu açıklamasına doların kısa süreli tepkisi sert oldu.

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu BB'ye, görünümünü de durağandan negatife düşürmesinin ardından dolar da hareketlendi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Yurtiçi piyasasında TL karşısında 4,83 seviyesinde kapanan dolar, Fitch'in kararı sonrası uluslararası piyasalarda 4,87'ye kadar yükseldi.

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