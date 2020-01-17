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  4. Fitch Ratings'ten "ABD-Çin birinci faz anlaşma" açıklaması

Fitch Ratings'ten "ABD-Çin birinci faz anlaşma" açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu, iki ülke arasında ticaret müzakerelerinin birinci fazında anlaşma sağlanmasının olumlu olduğunu ve bunun küresel ekonomik büyümenin 2020'de dengelenmesine yol açmasının beklendiğini duyurdu

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin birinci fazında uzlaşmanın sağlanmasının küresel büyümenin dengelenmesine yardımcı olacağını fakat belirsizliklerin halen devam ettiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD - Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin birinci fazında anlaşmamın sağlanmasının olumlu olduğu, bunun küresel ekonomik büyümenin 2020 yılında dengelenmesine yol açmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Anlaşmanın ardından, Çin’in geçen yılın aralık ayındaki tahminimize kıyasla 0,2 puan daha yüksek büyüme kaydetmesini, büyümenin bu yıl yüzde 5,9 seviyesinde kaydedilmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için de 0,1 puan yükseltilerek yüzde 2,6’ya yükseltildiğine vurgu yapılan açıklamada, iki ülke arasında yapılacak ticaret anlaşmasının ikinci faz müzakerelerinin ise birinci fazın şartlarının uygulanmasına bağlı olduğu, ikinci faz müzakerelerde Çin’in ekonomik yapısal reformlarını da içeren maddelerin olmasının beklendiği belirtildi.

Fitch Ratings açıklamasında, “Bu yüzden küresel ekonomi, 2020 ve sonrasında dikkate değer riskler arasında yönünü bulmaya çalışacak.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
abd, Çin, küresel büyüme, Londra,

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