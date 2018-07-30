Fitch'ten Türk Bankaları için 'risk' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, temmuzda yaygın not düşürülmesinin yol açtığı Türk bankalarının çoklu risklerinin kredi profillerini tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.
Fitch, TL'nin değer kaybetmesi, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin bankaların varlık kalitesi, performansı, fonlama ve likiditesi için ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.
Kredi derecdelendirme kuruluşu Fitch, bu yıl sektör performansının bozulmasını beklediklerini ve çoğu bankanın kredi notunun hala negatif görünüm veya negatif izlenmede olmasını öngördüklerini vurguladı.
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından 20 Temmuz'da Türk bankalarının kredi notunu indirdi. Bankaların bazılarının not görünümü "negatif"te bulunuyor.
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