FİNANS

Fitch’ten Türk bankalarına ilişkin skandal karar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2018 21:36 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Türk bankasının negatif izlemeye alındığını duyurdu.

Fitch’ten Türk bankalarına ilişkin skandal karar!

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, 25 Türk bankasının negatif izleme sürecine alındığı (RWN), bu kararda, son dönemdeki piyasa oynaklığının sonrasında bankaların performansının, varlık kalitesinin, sermayelendirilmesinin, likiditesinin ve finansman profillerinin risklerine ilişkin yansımasının etkili olduğu kaydedildi.

"NEGATİF İZLEMEYİ 6 AY İÇİNDE SONUÇLANDIRMAYI BEKLİYORUZ"

Açıklamada, “Ekonomik ve mali piyasa şartları daha da kötüye gitmezse, pek çok durum için not indirimlerinin sadece bir basamak olarak kısıtlanması olası. Negatif izlemeyi 6 ay içerisinde sonuçlandırmayı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"TÜRK BANKALARI YÜKSEK RİSKE SAHİP BİR ORTAMDA FAALİYET GÖSTERİYOR"

Türk bankalarının yüksek riske sahip bir ortamda faaliyet göstermelerine rağmen büyük oranda tatmin edici finansal ölçütleri içerdiği vurgulanan açıklamada, Türk bankacılık sisteminde takipteki kredilerin oranının ılımlı seviyede bulunduğu, bankaların karlılıklarının güçlü, sermayelendirmesinin makul ve likidite tamponlarının kabul edilebilir seviyede olduğunun altı çizildi.

PARTNERDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndüDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndü
Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarihEmekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih
İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladıİmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fitch Fitch Ratings negatif izleme

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Ordu'da arsa fiyatları fırladı! Borsa ile yarışıyor

Ordu'da arsa fiyatları fırladı! Borsa ile yarışıyor

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı

İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı

Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Cemil Ertem: Enflasyon yüksek gelirse Merkez karşılığını verir

Cemil Ertem: Enflasyon yüksek gelirse Merkez karşılığını verir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.