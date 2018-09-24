Fitch'ten Türk bankalarına uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankaları için yeni bir değerlendirmede bulundu.

Fitch Ratings, Türk bankalarının döviz cinsinden likidite risklerinin, devam eden piyasa oynaklığı ve kurdaki zayıflığın etkisi ile ciddi şekilde arttığını, son dönemde yaşanan mevduat çıkışlarının da bu likidite riskini ön plana çıkardığını bildirdi.

Bankaların döviz cinsinden mevduatlarının Temmuz-Ağustos 2018 döneminde yüzde 6 azaldığını (12 milyar dolar), mevduat çıkışlarının büyük blümünün Ağustos ortasındaki piyasa oynaklığı sırasında gerçekleştiğini belirten Fitch, mevduat çıkışlarının döviz likiditesi üzerine etkisinin Ağustos sonu sektör verileri Ekim ayı başlarında tamamen açıklanmadan güvenilir şekilde değerlendirilemeyeceğini de vurguladı. Ancak Fitch, likidite için risklerin, döviz cinsi mevduatlardan çıkış veya piyasaya erişimin uzun süreli kaybı durumunda, yüksek olacağını da belirtti.

Türk bankalarının dış borçlarına ilişkin 2018 ilk yarı sonu verisinin sektörün refinansman riskinin büyüklüğünü ortaya koyduğunu ifade eden Fitch, dış borcun 183 milyar ABD Doları olduğunu ve bunun 102 milyar dolarlık bölümünün vadesinin 12 ay içinde dolacağına dikkat çekti. "Biz, bir yıl içindeki net refinansman ihtiyacının 50-55 milyar dolar olduğunu tahmin ediyoruz ve bankalar 2018 ilk yarı sonunda 86 milyar dolar döviz likiditesine ulaşabilir durumdaydılar" değerlendirmesini yapan Fitch, "Ancak refinansman riskleri piyasa oynaklığı, artan fonlama maliyetleri, liradaki değer kaybı ve yatırımcı güvenindeki değixmenin etkisi ile kayda değer şekilde arttı. Bankaların makul şartlar ile borçları çevirip çeviremeyecekleri izlenmeye devam edecek" dedi.