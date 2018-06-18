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Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

Fitch, Türkiye'nin 2019 için büyüme tahminini yüzde 3,6'ya indirdi. Kuruluş, bu düşüş tahmininde teşviklerin seçim sonrası azalmasını beklemelerinin etkisi olduğunu ifade etti.

Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'nin 2019 büyüme tahmininin son global ekonomik görünüm raporunda yüzde 4,7'den yüzde 3,6'ya çekildiği ifade edildi.

ABD'nin para politikasını sıkılaştırması, global para politikalarında ayrışmalar ve potansiyel piyasa oynaklığının 2018'in ikinci yarısına iderken gelişmekte olan piyasalar için ana zorluklar olmaya devam ettiğini belirten Fitch, "Gelişmekte olan piyasa para birimleri üzerinde son dönemde görülen baskı, piyasaların politika hatalarını ve tutarsızlıkları daha az affedici olduklarını ve gelişmekte olan piyasa politika yapıcıların yanıtlarının büyüme üzerinde etkileri olabileceğini gösteriyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta yapılan merkez bankası toplantılarının para politikasında ayrışmayı ön plana çıkardığına işaret eden Fitch, "Fed normalleşme konusundaki dilini güçlendirdi ve ECB daha genişlemeci olmaya devam etti. ECB parasal genişlemeyi 2018 sonunda sona erdirecek, bu politika faizi normalleştirmeye yavaş bir başlangıca işaret ediyor. Şimdi ECB'den 2019 yılında 2 yerine 1 faiz artırımı bekmiyoruz, Fed'den ise 2018 için 4 ve gelecek yıl için 3 faiz a8rtırımı beklentimiz ise değişledi" ifadelerine kullandı.

Gelişmekte olan piyasa para birimleri üzerinde son dönemde görülen baskının büyük olasılıkla kendine özgü riskledri ve global likiditede kaymaları yansıttığını belirten Fitch, gelişmekte olan piyasalardaki kırımganlıkların çeşitli olduğunu ve hiçbir gelişmekte olan ülkenin notunun tek başına Fed faizindeki artırımdan etkienmediğini vurguladı.

Ancak uluslararası sermaye akışları üzerindeki zircirleme etkinin cari işlemler açıklarını finanse etmek için portföy girişlerine ağırlıklı olarak bel bağlayan ülkeler üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çeken Fitch, dış borcun refinansman maliyetkinin artışına veya konjonktürel parasal sıkılaştırmalı destekleyebileceğini ifade etti.
"Faiz artırımı riskleri azaltmaya yardım edebilir"

Mayıs ayında yayınlanan çapraz sektör analizlerinin Arjantin, Türkiye ve Ukrayna'nın büyük gelişmekte olan piyasalar arasında riske en çok maruz kalanlar olduğunu gösterdiğini işaret eden Fitch, "Bu üç ülkenin de büyük dış finansman ihtiaçları var, Ukrayna ve Türkiye'de bankaların ciddi döviz kredileri var" dedi.

Arjantin ve Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa döviz satışlarında ön planda olduklarına dikkat çeken Fitch, "Türkiye'de Nisan'ın ikinci yarısından itibaren yapılan toplam 500 puan faiz artırımı ve faiz çerçevesinde duyurulan basitleştirme makroekonomiye ve finansal istikrara yönelik yakın risklerin azaltılmasına yardım edebilir. Ancak yüksek yurt içi ve dış finansman maliyetleri ve zayıf para birimi büyümeyi çökertecek, bununla birlikte bu seçimle ilişkili teşviklerin geri çekilmesiyle 2019'da daha bariz şekilde hissedilecek. Türkiye için 2019 büyüme tahminimizi son Global Ekonomik Görünüm raporumuzda yüzde 4,7'den 3,6'ya indirdik" değerlendirmesine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratigns türkiye ekonomi

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