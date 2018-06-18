Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'nin 2019 büyüme tahmininin son global ekonomik görünüm raporunda yüzde 4,7'den yüzde 3,6'ya çekildiği ifade edildi.

ABD'nin para politikasını sıkılaştırması, global para politikalarında ayrışmalar ve potansiyel piyasa oynaklığının 2018'in ikinci yarısına iderken gelişmekte olan piyasalar için ana zorluklar olmaya devam ettiğini belirten Fitch, "Gelişmekte olan piyasa para birimleri üzerinde son dönemde görülen baskı, piyasaların politika hatalarını ve tutarsızlıkları daha az affedici olduklarını ve gelişmekte olan piyasa politika yapıcıların yanıtlarının büyüme üzerinde etkileri olabileceğini gösteriyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta yapılan merkez bankası toplantılarının para politikasında ayrışmayı ön plana çıkardığına işaret eden Fitch, "Fed normalleşme konusundaki dilini güçlendirdi ve ECB daha genişlemeci olmaya devam etti. ECB parasal genişlemeyi 2018 sonunda sona erdirecek, bu politika faizi normalleştirmeye yavaş bir başlangıca işaret ediyor. Şimdi ECB'den 2019 yılında 2 yerine 1 faiz artırımı bekmiyoruz, Fed'den ise 2018 için 4 ve gelecek yıl için 3 faiz a8rtırımı beklentimiz ise değişledi" ifadelerine kullandı.