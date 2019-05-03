FİNANS

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2019 23:15 | Son Güncelleme

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "BB" olarak, not görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

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Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings türkiye Kredi Notu

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