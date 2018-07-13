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Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2018 23:12 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Fitch'in değerlendirmesine göre BB+ olan Türkiye'nin kredi notu BB seviyesine indirildi. Görünüm durağandan negatife çevrildi.

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Not BB+'dan BB'ye indirildi. Görünüm durağandan negatife çevrildi. Kararın ardından dolar/TL 4.86-87 bandında seyrediyor.

FITCH'İN KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu BB'ye, görünümünü de durağandan negatife düşürmesinin ardından dolar da hareketlendi.

Yurtiçi piyasasında TL karşısında 4,83 seviyesinde kapanan dolar, Fitch'in kararı sonrası 4,87'ye kadar yükseldi.

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