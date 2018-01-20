FİNANS

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

20 Ocak 2018 00:36

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Açıklamada, Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makroekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.

 

Türkiye'nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelerden daha iyi olduğunun altı çizilen açıklamada, 2017'de yüzde 6,8 büyüdüğü tahmin edilen Türkiye ekonomisinin "güçlü büyüme" yakaladığı vurgulandı. 

 

EKONOMİK BÜYÜMENİN YÜZDE 4,7'YE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 4,7 büyümesinin öngörüldüğü duyurdu.

 

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2017 sonunda yüzde 28,4 olduğunun, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının ise geçen sene yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleştiğinin tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

 

Sıkılaşan mali ve parasal politikalar ile krediye ulaşılabilirliğin azalmasına işaret edilen açıklamada, ekonomik büyümenin bu sene yüzde 4,1 seviyesinde olmasının öngörüldüğü belirtildi. 

 

Ayrıca açıklamada, 2019'daki seçimler öncesinde yenilenecek teşvikler sayesinde ekonomik büyümenin yüzde 4,7'ye yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

 

Makro ekonomik volatilite ve zorlayıcı koşulara rağmen Türkiye'deki bankaların kredi profilleri ve finansal göstergelerinin dirençli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Fitch Ratings'in Türkiye bankaları hakkında görünümünün de "durağan" olduğu ifade edildi.

 

Açıklamada, büyük ve çeşitliliğe sahip Türkiye ekonomisinde özel sektörün canlı olduğu vurgusu da yapılarak, ülkede kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın denk ülkelerin iki katı olduğu bilgisi paylaşıldı.

 

(AA)

 

 

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