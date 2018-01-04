Fitch: Türkiye'nin potansiyel büyüme oranı yüzde 4.8

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 4,8 olarak öngörüldüğünü bildirdi.



Kurumdan yapılan açıklamada, "Türkiyenin potansiyel büyüme oranı yüzde 4,8 olarak öngörülüyor, ancak bu yüksek yatırım ortamının devamına bağlı" ifadesine yer verildi.



Açıklamada, "Hindistan, gelişmekte olan büyük ekonomiler arasında en yüksek orta vadeli büyüme potansiyeline sahip ülke. Çalışma çağındaki nüfusta büyümenin gelecek 5 yılda devam etmesi Türkiye, Hindistan, Meksika, Brezilya ve Endonezya'nın GSYH büyüme potansiyellerini artırıyor" denildi.

