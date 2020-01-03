FİNANS
  4. Fiyat artışları (2)

Fiyat artışları (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Yİ-ÜFE, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 13,31, imalatta yüzde 6,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,43 arttı, su temini yüzde 7,94 azaldı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) Aralık 2019'da yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 13,31, imalatta yüzde 6,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,43 artış olurken, su temininde yüzde 7,94 azalma gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün aralıkta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 13,31, imalatta yüzde 6,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,43 artış, su temininde yüzde 7,94 azalış görüldü. Bu sektörlerin aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,54, imalatta yüzde 0,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,88, su temininde yüzde 0,59 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında yüzde 4,27 ile ara malında, yüzde 7,25 ile dayanıklı tüketim malında, yüzde 11,93 ile dayanıksız tüketim malında, yüzde 9,02 ile enerjide, yüzde 8,09 ile sermaye malında artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 0,70, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,24 ve sermaye malında yüzde 0,42 artış görülürken, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,16, enerjide yüzde 0,01 azalış görüldü.

Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 7,94 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasında gerçekleşti. Bunu yüzde 3,49 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,76 ile ana metaller izledi. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 25,22, tütün ürünleri yüzde 25,17, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 16,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla kasımda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı

0,54

13,31

İmalat

0,83

6,98

Elektrik, gaz

-0,88

12,43

Su temini

-0,59

-7,94

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Fiyat artışları TÜİK Yİ-ÜFE

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