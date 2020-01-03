Fiyat artışları (2)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) Aralık 2019'da yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 13,31, imalatta yüzde 6,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,43 artış olurken, su temininde yüzde 7,94 azalma gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün aralıkta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 13,31, imalatta yüzde 6,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,43 artış, su temininde yüzde 7,94 azalış görüldü. Bu sektörlerin aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,54, imalatta yüzde 0,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,88, su temininde yüzde 0,59 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında yüzde 4,27 ile ara malında, yüzde 7,25 ile dayanıklı tüketim malında, yüzde 11,93 ile dayanıksız tüketim malında, yüzde 9,02 ile enerjide, yüzde 8,09 ile sermaye malında artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 0,70, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,24 ve sermaye malında yüzde 0,42 artış görülürken, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,16, enerjide yüzde 0,01 azalış görüldü.