Fiyatı 8 liraya çıkan patatesle ilgili İngiltere'den uyarı

Türkiye'de kilosu 8 liraya kadar çıkan patatesle ilgili, İngiltere'den bir rapor kaleme alındı.

Çevre ve sosyal gruplardan oluşan İklim Koalisayonu'nun hazırladığı rapora göre, İngiltere'deki patates tarlalarına üretim geçtiğimiz yola göre yüzde 20 düştü.

Normale oranla yüksek seyreden yaz sıcaklıkları neden olarak gösterilirken, küresel ısınma nedeniyle durumun gelecek yıllarda daha kötü olacağı kaydedildi. İklim değişikliğinin sadece patates için değil havuç ve soğan için de tehdit olduğunun altı çizildi.

