FİNANS

Fiyatı 8 liraya çıkan patatesle ilgili İngiltere'den uyarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.02.2019 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye'deki fiyat artışında aracılara dikkat çekilen patatesle ilgili 'küresel ısınma'ya dikkat çekildi. Uyarı, üretimin yüzde 20 düştüğü İngiltere'den.

Fiyatı 8 liraya çıkan patatesle ilgili İngiltere'den uyarı

Türkiye'de kilosu 8 liraya kadar çıkan patatesle ilgili, İngiltere'den bir rapor kaleme alındı.

Çevre ve sosyal gruplardan oluşan İklim Koalisayonu'nun hazırladığı rapora göre, İngiltere'deki patates tarlalarına üretim geçtiğimiz yola göre yüzde 20 düştü.

Normale oranla yüksek seyreden yaz sıcaklıkları neden olarak gösterilirken, küresel ısınma nedeniyle durumun gelecek yıllarda daha kötü olacağı kaydedildi. İklim değişikliğinin sadece patates için değil havuç ve soğan için de tehdit olduğunun altı çizildi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Patates küresel ısınma

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