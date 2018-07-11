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Fiyatı altınla yarışıyor: kilosu bin 500 TL'ye çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

Bir çok derde dava olarak gösterilen damla sakızının kilogram fiyatı, dolar artışıyla birlikte 800 TL'den bin 500 TL'ye yükseldi.

Fiyatı altınla yarışıyor: kilosu bin 500 TL'ye çıktı

Türkiye'ye ağırlıkla Yunan adalarından getirilen, bir çok derde deva olarak gösterilen damla sakızının fiyatı cep yakıyor. Dolardaki artışla birlikte hızla fiyatı yükselen sakızın kilogramı bir ay önce 800 TL'ten satılırken, bugün bin 500 TL'den satılıyor.

Sivas’ta 8 yıldır aktarlık yapan Mustafa Sakin, damla sakızının ithal bir ürün olduğu için dolarla birlikte fiyatının yükseldiğini belirterek, “Damla sakızı ithal bir ürün. Şu anda pahalı olmasının sebebi dolardaki hızlı artış. Türkiye de yetişmiş olsa daha ucuza alınabilir. Damla sakızı; Yunanistan ve Arabistan’dan ülkemize geliyor. Türkiye’ye daha çok giriş yapılan yer Yunanistan da bulunan Sakız adasıdır. Yaklaşık kilogram fiyatı bin 500 lira. Altınla eş değerdir. İnsanların kilo bazında almaları mümkün değil.

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Şu anda 3 gram, 5 gram 10 gram gibi miktarda alıyorlar. Bizlerde aylık olarak yaklaşık 1 kilo anca satıyoruz. Doğal ağaçta yetişen bir üründür. Fiyatın yüksek olmasının nedenlerinden birisi de ağaçların yanmasıdır. Bundan 1 ay önce fiyatı 800-900 lira civarındaydı. Şuan da ise fiyatı bin 500 lira oldu. Alacak insanlarda fiyatı duyunca 3 gram, 5 gram alıyorlar. Kimisi de almadan gidiyor. Fiyatları pahalı bulduğu için. Tatlıcılar muhallebi yapımında kullanır genelde. Tedavi amaçlı kullananlar da fazla" dedi.

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Damla sakızı M.Ö. 5. yüzyıldan bu yana şifa amaçlı kullanılıyor. Geçmişte; kuduz, yılan ısırması, deri hastalıkları, ağız ve diş hastalıkları, sindirim yolu hastalıkları ve akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılıyordu. Günümüzde ilaç sanayinde; ağız yaraları ve mide ülseri ilaçları yapımında, yanık, egzama gibi dış deri enfeksiyonlarına karşı merhem yapımında ve cerrahi iplerin yapımında kullanılıyor. Damla sakızı ayrıca tatlandırıcı olarak; kek, dondurma, sütlü tatlılar, kahve ve çeşitli içkilerde kullanılıyor. İHA

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Anahtar Kelimeler:
damla sakızı Altın dolar

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