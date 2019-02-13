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Fiyatı cep yakıyor! Pastırmanın dilimi 2 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin meşhur lezzetlerinin başında gelen pastırma, fiyatıyla cep yakıyor.

Kalitesine göre pastırmanın kilosu 75 ile 156 TL arasında değişirken, 144 TL olan en çok tercih edilen türlerden sırt pastırmanın dilimi ise 2 TL'den satılıyor.

Önceden kiloyla alıyorlardı şimdi ise gramla alıyorlar

Et fiyatlarına gelen son zamlar pastırma fiyatlarında da artışa neden oldu. Kayseri'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan pastırmanın geçen yıllara göre daha az tüketildiğini belirten pastırma ve sucuk satıcısı Yusuf Tilgen, "11 çeşit pastırma var.
Bunlardan en lüksü bonfile, sırt pastırma ve antrikottur. Sırt pastırma 144 TL, bonfile pastırma 156 TL, tütünlük pastırma 155 TL ve seçme pastırmamız da 125 TL'dir. Bir dilim pastırmamız 2 TL'ye tekabül etmekte" dedi.
Pastırmayı hediye olarak alanların çoğunlukta olduğunu ifade eden Tilgen, "Bunlar daha önce 1'er kilo olarak gidiyordu. Daha sonra bu yarım kilo ve şimdi grama kadar düştü. İnsanların pastırma tüketimi biraz daha az oldu. Pastırmaya en son yüzde 4 zam geldi. Asgari ücretin yükselmesi, elektrik zamları, benzine ve mazota gelen zamlarla beraber bunlarda da artış oldu. Şu anda satışlardan memnun değiliz" diye konuştu.
Kayseri Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada da 'düşük kalite pastırma'nın kilosunun 75- 85 TL arasında, 'sırt pastırma'nın 90-134 TL arasında, 'bonfile pastırma'nın ise 96- 146 TL arasında satıldığı belirtildi. KAYNAK:DHA
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kayseri pastirma zam

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Pastırmacı terörist ler sizi reis size de el atacak merak etmeyin reis le amerika baş edemedi siz kimsiniz ki baş edesiniz
@tipik_2018 alemsin :)
Pastırma ne zaman halk tanzimlerde satışa başlıyaçaklar acaba
Millet pastırmaya sulanıp, ot yiyelim diyor amma ıspanağın kilosu10 TL,kıvırcığın tanesi 4-6TL.Eskiden tüp yağ kuruğu vardı diye öğünenler Cennet TC.de milleti meydanlarda ucuz biber, patlıcan kuyruğuna sokmayı başardılar.Onca dış borç,fabrika ne varsa topunu satış,kıyı,arazi talanı yetmedi rekor iç borçlanma,ağır envai tür vergiüstüne poşetlerden bile KDV. yetmedi milletin kesesinden tanzim satış,hala masal anlatıp, milletin cebinden sistemli ulufe dağıtıp,oy toplayıp seçimden sonra boğaz kıyıları dahil talana tam gaz devamı planlıyorlar.Herkes aklını başına almazsa seçimden sonrası kıyamet!
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