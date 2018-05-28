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Fiyatı dudak uçuklatan organik dağ çileği! Kilosu 100 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2018 10:56 | Son Güncelleme

Halk arasında orman çileği olarak bilinen, daha çok reçel ve marmeladı yapılan organik dağ çileğinin kilosu Ordu’nun Fatsa ilçesinde 100 TL’den satılıyor.

Fiyatı dudak uçuklatan organik dağ çileği! Kilosu 100 TL

Bölgede doğal yetişen ve adeta şifa kaynağı olan dağ çileklerini toplayan kadınlar, kışlık reçellerini hazırlarken fazlalığını ise yol kenarlarında kurdukları minik tezgâhlarda vatandaşlara satıyorlar.

"Bu çileğin taliplisi çok"

Çilekleri dağa giderek özenle topladıklarını ifade eden Cemile Kaya, “Dağlarda ve fındık bahçelerinde yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanların damağına hitap eden organik dağ çileğini kendimiz reçel yapmak için topladık. Fazlasını ise kilosunu 100 TL’den satışa sunuyoruz. Yöre halkı ve yabancıların dağ çileklerine büyük ilgisi var. Tezgâha indiğinde çilekler kısa zamanda bitiyor. Bir günde ancak 1-2 kilogram civarında çilek toplayabiliyoruz. Bahçede ot altlarında olan çilek el yardımıyla aranarak bulunuyor ve bu çileğin taliplisi de çok. Bu aylarda toplanan çileği alanlar genellikle reçel yapımında kullanıyor" dedi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
ordu dağ çileği

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fındık bahçesinde beleş.. gel bir saatte 3 kilo topla.. 100 lira nedir ya.. tamamen asparagas..
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