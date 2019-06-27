Fiyatı düşen zeytinyağına sıvı sabun formülü

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde (KİYÜ) yürütülen çalışmayla, yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi sonucu asit oranı artan ve fiyatı düşen zeytinyağının sıvı ve köpük sabun yapımında kullanılması hedefleniyor.

KİYÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği/Malzeme Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Evrim Baran Aydın ve ekibi, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağış sonrası asit oranı artan ve geçen yıl 18-20 lira olan fiyatı 10-11 bandına zeytinyağının, katma değeri yüksek olan sıvı ve köpük sabun kullanımında değerlendirilmesi için çalışma yürütüyor.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin beklenenden fazla yağış alması ve zeytinin asit oranını etkilemesi sonucu yaklaşık 1 yıl önce böyle bir çalışma başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Çalışmada sona geldiklerini ve iki çeşit sabun elde ettiklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"İnsanların doğal ürünlere yönelimiyle birlikte, kimyasal madde içeren ürünlere olan talep de gitgide azalmaktadır. Bu doğrultuda çalışmalarımız, zeytinyağından sıvı ve köpük sabun üretimine temel teşkil etmektedir. Sıvı sabunda zeytinyağı tercihimizin sebebi, Kilis'te bu yıl meydana gelen aşırı yağışların zeytinyağındaki serbest yağ asidini artırması. Bunun sonucunda da zeytinyağlı sıvı sabun üretiminin katma değerinin, zeytinyağı üretmekten daha yüksek olduğunu tespit etmiş olmamızdır. Bizim, bu proje kapsamında ürettiğimiz sıvı sabun, tamamen doğal yağlardan oluşuyor ve sağlığa zararlı hiçbir kimyasal madde içermiyor.