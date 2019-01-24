FİNANS

Fiyatı kırımızı eti solladı! Kestanenin kilosu 60 liraya çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

Kış aylarının vazgeçilmezi kestane kebabın fiyatı, Giresun'da kırmızı eti geride bırakarak kilosu 60 liraya çıktı.

Fiyatı kırımızı eti solladı! Kestanenin kilosu 60 liraya çıktı

En düşüğü 150 gram olarak 10 liradan satılan kestane, bu kış lezzetinden çok fiyatı ile konuşuluyor. Sokaklarda ve caddelerde seyyar satıcılar tarafından gramla satılan pişmiş kestanenin kilosu 60 lirayı buldu.

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Kestane satıcısı Reşat Kara, fiyatlara rağmen işlerinin iyi olduğunu belirterek, “Satışımız geçen senelere göre biraz düşük ama yine de Allah bereket versin. Fiyatlar biraz yükseldi kestane her geçen yıl azaldığı için. Bundan dolayı bizde yüksek fiyata alıyoruz, fiyatlarımız biraz yüksek. 150 gram 10 lira, 300 gramı 20 lira şeklinde satıyoruz” dedi.

Fiyatların vatandaşlara yüksek geldiğini kaydeden Kara, “Herkes alamıyor ama Allah bereket versin satıyoruz yine de. Ortalama satışımız da belli değil, bazen 3 kilo, bazen 5 kilo civarında satıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kestane kırmızı et fiyat

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