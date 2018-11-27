FİNANS

Fiyatı kırmızı eti bile solladı! Kestanenin kilosu 80 lirayı aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

Bursa'da, kış aylarının vazgeçilmezi kebap kestanenin fiyatı, kırmızı eti geride bıraktı. Kaldırımda seyyar satıcıların sattığı kebap kestanenin kilo fiyatı, 80 liranın üzerine çıktı. Kebap kestane satıcısı Sait Arık, "Fiyat müşteriye yüksek geliyor, tadımlık alıyorlar" dedi.

Fiyatı kırmızı eti bile solladı! Kestanenin kilosu 80 lirayı aştı

Kış mevsiminde fazlaca tüketilen kestane, çarşı ve caddelere kurulan tezgahlarda satılmaya başlanırken, kebap kestane satıcıları, fiyatın yüksek olmasından yakındı. Satıcılar, 150 gram kebap kestanenin fiyatının 10 lira olduğunu belirtirken, pahalı bulanların almaktan vazgeçtiğini ya da tadımlık aldığını söyledi. Sokakta 10 yıldır tezgah açarak, kebap kestane satan Sait Arık, "150 gram kestaneyi 10 liraya satıyorum. Piyasada durgunluk var. Kestane de bol değil, satan da az üstelik pahalı. Kestane kebabı günlük en çok 10 kilo satıyoruz. Cumartesi günleri satış biraz artıyor. Fiyatlar müşteriye yüksek geliyor" diye konuştu.

'TADIMLIK ALIYORLAR'

Müşterilerin 10 liralık kebap kestane alacakken, 5 liralık aldığını dile getiren Arık, "En azından tadımlık olarak alıyorlar. Pişmiş kestanenin kilosu 80 lira, çiğ kestane ise yaklaşık 30 liradan satılıyor. Yabancı turistler genelde fiyatını sormadan alıyorlar ama fiyatlar bizim insanımızı etkiliyor. Kışın kestane yapıyorum. Yılın diğer zamanları erik ve mısır satıyorum. Çarşı eskisi gibi kalabalık değil. İnsanlar geçim derdinde. Doğal gaz yakmaya başlandı, elektriğe zam geldi, kiralar yüksek; bu durumlar piyasayı çok etkiledi" dedi.

'ESKİDEN KİLOYLA ALIYORDUK ŞİMDİ GRAMLA'

Kebap kestanenin Bursalılar için vazgeçilmez tat olduğunu vurgulayan kent sakinlerinden Sebahattin Kurdeş ise "Kestaneyi seviyoruz. Çarşıya çıktığımızda mutlaka kestanecilere uğrayıp alıyoruz. Kestane pahalı ama mümkün olabildiği kadar almaya çalışıyoruz. Eskiden kiloyla alıyorduk şimdi ise gramla. Yapabileceğimiz bir şey yok; ama canımız isteyince mecburen alıyoruz. Eskiden kiloyla alıp, çocuklarımıza götürüyorduk ama şimdi tane tane alıyoruz. 5 liralık alıyoruz, 5 tane veriyorlar" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

PARTNERKadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!Kadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!
KOBİGEL sonuçlandı! Destek müjdesi açıklandıKOBİGEL sonuçlandı! Destek müjdesi açıklandı
Resmi Gazete yayımladı! İşsizlik sigortası...Resmi Gazete yayımladı! İşsizlik sigortası...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Kestane seyyar satıcı

En Çok Okunan Haberler

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Trump Çin mallarında gümrük vergilerini yükseltmeye devam edecek! Sırada telefonlar var

Trump Çin mallarında gümrük vergilerini yükseltmeye devam edecek! Sırada telefonlar var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim geliyor

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Milyonlara müjde! BDDK'dan kredi kartı kararı

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Fiyatı yüzde 100 zamlanmıştı! Fırsatçılar bunu da yaptı

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Bu tarihe dikkat! Hangi marka ne kadar indirim yapacak?

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Altın eridi! Kayıp üstüne kayıp yaşıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık fiyatları 5 TL'ye kadar düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Fiyatı düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

2 bin 545 işletmeye 734 milyon TL'lik kaynak

KOBİGEL sonuçlandı! Destek müjdesi açıklandı

İşsizlik Sigortası Fonu gelir oranı yükseltildi

Resmi Gazete yayımladı! İşsizlik sigortası...

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.