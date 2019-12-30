Fiyatıyla rekor kırıyor ama yoğun talep görüyor

Uşak’ta yeni yıla sayılı günler kalırken çerezcilerde yılbaşı hareketliliği başladı. Yılbaşı öncesi büyük bir hazırlık içerisine giren çerez satıcıları, satışlardan memnun olduklarını dile getirirken vatandaşlar ise fiyatları yüksek buldu. 35 liralık bir artışla rekor kıran ürün ise ’antep fıstığı’ oldu.

Yeni yılda evde olmayı tercih eden vatandaşlar, yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan çerez alışverişini tamamladı. Yılbaşı öncesi büyük bir hazırlık içerisine giren çerez satıcıları, satışlardan memnun olduklarını dile getirerek son iki günde hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar ise fiyatlardan şikâyetçi olmasına rağmen yılbaşının olmazsa olmazı olan çerezi de almadan edemediklerini ifade etti.

Antep fıstığına yoğun talep

En çok tercih edilen çerezler ise fındık, Antep fıstığı ve çekirdek oldu. Geçen yıla göre fiyatların artmasıyla fındık 40 liradan 50 liraya, antep fıstığı 65 liradan 100 liraya, lüks karışık 40 liradan 50 liraya, ayçiçeği 15 liradan 20 liraya, badem 60 liradan 75 liraya yükselirken çerez tercihleri de vatandaşın bütçesine göre değişiklik gösteriyor.