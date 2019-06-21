Fiyatlardaki düşüş vatandaşı sevindirdi! 8 liraya satılan domatesin kilosu 1,50 TL'den satılıyor

Türkiye'nin örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezi olan Antalya'nın semt pazarlarında düşen fiyatlar vatandaşın yüzünü güldürdü. Ramazan Bayramı öncesinde fiyatların yüksek olmasından dolayı tezgâhlara yaklaşılmazken bugün semt pazarlarındaki fiyatlar vatandaşa bayram ettirdi. Tezgâhlarda domates 1- 1,50 TL aralığında satılırken, biber 3 TL, patlıcan 2-3 TL, kabak 2-3 TL ve salatalık 2 TL'ye alıcı buluyor.

Üretim fazlalığı nedeniyle düşen fiyatlar tüketiciyi sevindirirken üreticiyi ise endişelendirdi. Sebze meyve halinden bir kamyonet karpuzu 250 TL'ye satın aldıklarını ancak kilogramını 1 liranın altında sattıklarını ifade eden esnaf fiyatların dibe vurduğunu söyledi. Karpuza göre daha yüksek fiyatlı satılan kavunun tanesi ise 2- 2,50 TL arasında satılıyor. 30 yıldır pazarcılık yapan Süleyman Küçük ise kavunun fiyatının çok ucuz olduğunu ürünlerin tarlada kaldığını ifade etti. Küçük, üretime göre fiyatların normal olduğunu söyledi.

Semt pazarlarında 10 yılı aşkın süredir pazarcılık yapan Zaman Ağırman ise fiyatların dibe vurduğunu karpuzun kilogram fiyatının çok düştüğünü belirtti ve "Tanesi 5 TL'ye 15 kilogramlık karpuz satıyorum. Normalde imkânsız. Halde 4 ton karpuzun yüklü olduğu kamyonet 250 TL'ye alınıyor" dedi.