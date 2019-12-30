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  4. fizy’den 2019’da günde 7,5 milyon şarkı dinlendi

fizy’den 2019’da günde 7,5 milyon şarkı dinlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

Milyonlarca şarkı ve video içeriğiyle Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformlarından olan fizy’de 2019 boyunca 2,8 milyar şarkı ve 144 milyon video müzikseverlere ulaştı.

fizy’den 2019’da günde 7,5 milyon şarkı dinlendi

Milyonlarca şarkı ve video içeriğiyle Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformlarından olan fizy’de 2019 boyunca 2,8 milyar şarkı ve 144 milyon video müzikseverlere ulaştı. fizy’de yılın en çok dinlenen müzik türleri ise rap ve pop oldu.
Türkiye’nin önde gelen dijital müzik platformu fizy, 2019’da da dinleyicilerin kulaklarından eksik olmadı. Yerli ve yabancı milyonlarca şarkı ve videoyu yüksek ses kalitesi seçeneğiyle sunan platform, hayata geçirdiği festival, yarışma ve konserlerle de müzikseverlere unutamayacakları anlar yaşattı. Günlük ortalama 7,5 milyon şarkının dinlendiği fizy’de bir yıl boyunca toplamda 2,8 milyar şarkı dinlendi. Sadece milyonlarca şarkıyla değil video klip arşiviyle de müzikseverin tercih ettiği fizy’de günde ortalama 400 bin video izlendi ve yılın sonunda bu sayı 144 milyona ulaştı. Yapılan açıklamaya göre, dinleyicilerin farklı ruh hallerine hitap eden fizy’de müzik küratörlerinin oluşturduğu listeler, akıllı arama yeteneği, sanatçı sayfalarına hızlı erişim, sevilen sanatçıların konserlerini canlı izleme gibi özellikler fark oluşturdu. Hem cep telefonu uygulamasında hem de fizy.com adresinde onlarca müzik tarzının bulunduğu fizy’de bu yıl en çok rap ve pop müzik şarkıları dinlendi. 2019 verilerine göre; Ankara, İstanbul ve İzmir fizy’nin en çok kullanıldığı şehirler olurken bu üç şehri; Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Bursa, Konya, Antalya ve Muğla takip etti. Ayrıca fizy kullanıcılarının ilgi alanları; eğlence, alışveriş, teknoloji, lifestyle, sağlıklı yaşam, yeme-içme olarak belirlendi.
Zavaroğlu: “fizy, 2020’de de müziği herkesin kulağına ulaştıracak”
Açıklamada görüşleri yer alan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, fizy’nin Türkiye’nin müzik platformu olduğunu söyleyerek “Milyonlarca yerli ve yabancı şarkı, video ve canlı konser kayıtlarının bulunduğu dijital müzik platformumuz fizy, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Özel olarak oluşturulmuş birbirinden farklı müzik listeleri, popüler radyo kanalları ve sanatçı radyolarıyla dinleyicinin her an kulağında olmak için 2020’de de çalışmaya devam edeceğiz. Sadece müzik değil farklı şeyler de dinlemek isteyen kullanıcılarımız için de yeni projelerimiz yolda” dedi.
Gençler fizy Liselerarası Müzik Yarışması ile hayaline kavuştu
2019’da 3. kez düzenlenen fizy Liselerarası Müzik Yarışması, yine hayali müzik olan gençlere yıldız olma şansı tanıdı. 31 okulun sahne aldığı yarışmada dereceye giren gruplara para ödülünün yanı sıra burs ve müzik ekipmanları hediye edildi. Dereceye giren gençlere toplam 7 dalda, 70 bin TL para ödülü verildi.
Alice Müzikali’nden fizy’ye özel video
Yılın en çok ilgi gören ve kapalı gişe oynanan müzikal gösterisi Alice Müzikali’nin şarkısı “Kuzey Yıldızı” için fizy’ye özel bir video klip çekildi. Yıldız oyuncu Serenay Sarıkaya’nın müzikalde seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan şarkı, sadece fizy’de yayınlandı. Söz ve müziğini Nil Karaibrahimgil’in yazdığı “Kuzey Yıldızı” şarkısı, Serenay Sarıkaya ve Ecrin Suçoban’ın ilk video klibi olma özelliği taşıyor.
İstanbul’da dopdolu bir müzik haftası
İkincisi düzenlenen fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla 4-9 Kasım tarihleri arasında Volkswagen Arena’da gerçekleşti ve binlerce müzikseveri ağırladı. Ceza, Teoman, Kalben, Norm Ender, Pentagram, Kenan Doğulu, Gökhan Türkmen, Gaye Su Akyol, Moğollar ve MaNga gibi Türkiye’nin en sevilen sanatçıları seyirciye unutulmaz anlar yaşattı. Müzikseverler sadece konserlerle değil, düzenlenen panellerle de heavy metal ve rap’in tarihine dair bir yolculuğa çıktı. 2. fizy Müzik Ödülleri’nde ise yılın en çok dinlenen kadın sanatçısı Sıla, erkek sanatçısı ise Ben Fero oldu. Ebru Gündeş’i beş yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne getiren konser serisi yoğun talep üzerine iki gün uzatıldı ve bu yıla damga vurdu.

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