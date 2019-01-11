FİNANS

Ford, Avrupa’da binlerce işçi çıkaracak

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2019 15:14 | Son Güncelleme

Amerikan otomobil şirketi Ford, Avrupa’da binlerce işçi çıkaracağını açıkladı. Ayrıca Ford’un birkaç fabrikasını kapatması bekleniyor.

Ford, Avrupa’da binlerce işçi çıkaracak

Amerikan otomobil şirketi Ford, Avrupa'da binlerce işçinin işine son verecek. Avrupa Ford fabrikalarından sorumlu Steven Armstong, “Geniş bir yeniden yapılandırma planı ile daha kârlı olmak istiyoruz. Bölge genelinde büyük bir etki olacak. Bütün seçenekleri gözden geçiriyoruz” diyerek fabrikaların kapatılabileceği işaretini verdi. İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla Ford’un küçülen bir pazarla mücadele ettiğini söyleyen Armstrong, bu sebeple yeni bir çalışma modeliyle mücadele ettiklerine dikkat çekti.

Avrupa'da özellikle Almanya, İngiltere ve İspanya'da 54 bin kişiyi istihdam eden Ford, 2014 yılının sonunda Belçika’nın Gent şehrindeki fabrikasını kapatmıştı. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
ford işçi çıkarma otomobil

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