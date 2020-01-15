Ford Custom PHEV'in test sürüşleri Ankara'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Ford'un şarj edilebilir, hibrit, elektrikli ticari aracı Ford Custom PHEV Ankara'da yollara çıkacak.

Şirket açıklamasına göre, Ford Otosan, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünün sahibi, hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid modelini Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde tanıttı.

Türkiye'de üretilen segmentinin ilki, uluslararası ödüllü modelin test amaçlı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek ve buradan elde edilecek veriler, Ford Otosan mühendisleri tarafından akıllı şehir modelleri, temiz ulaşım yöntemleri ve ürün geliştirme için kullanılacak.

Araçlar Ford'un Valensiya, Köln ve Londra çalışmalarının ardından Ford Otosan tarafından Ankara yollarında test edilecek.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) dünyada sadece 16 fabrikayı kabul ettiği "Global Lighthouse Network" ağına Türkiye'den giren ilk otomotiv tesisi olan Kocaeli fabrikasında kısa süre önce seri üretime geçen model, Türkiye'de üretilen şarj edilebilir hibrit elektrikli ilk ticari araç olma unvanıyla da öne çıkıyor.