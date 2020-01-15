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  4. Frankfurt Havalimanı, 2019'da ağırladığı 70 milyonu aşkın yolcu ile rekor kırdı

Frankfurt Havalimanı, 2019'da ağırladığı 70 milyonu aşkın yolcu ile rekor kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

Frankfurt Havalimanı, 2019'da ağırladığı 70 milyonu aşkın yolcu ile rekor kırdı

BERLİN (AA) - Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı, geçen yıl ağırladığı 70 milyonu aşkın yolcu ile rekor kırdı.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firmasının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Frankfurt Havalimanı'nın geçen yıl ağırladığı yolcu sayısı 2018'e göre yüzde 1,5 arttı.

Frankfurt Havalimanı'nın 2019'da ağırladığı yolcu sayısı 70,5 milyona ulaşarak rekor kırdı. Havalimanının aralık ayında ağırladığı yolcu sayısı ise 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 4,9 milyona geriledi.

Küresel ekonominin zayıf seyretmesinden dolayı Frankfurt Havalimanı'nın 2019'daki yük trafiği de yüzde 3,9 düşerek 2,1 milyon metrik tona indi.

Fraport'un uluslararası portföyündeki Antalya Havalimanı da geçen yıl yüzde 10 artışla 35,5 milyon yolcu ağırladı. Rusya'nın St Petersburg Pulkovo Havalimanı, yüzde 8,1 artışla 19,6 milyon, Çin'deki Xi Havalimanı da yüzde 5,7 yükselişle 47,2 milyon yolcuya hizmet verdi.

Fraport Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, konuya ilişkin değerlendirmesinde, havacılık sektörünün, uzun ve son derece güçlü bir büyüme döneminden sonra konsolidasyon aşamasında olduğunu belirterek, "Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler artmaya devam etti ve hava trafik vergisindeki artış gibi tek taraflı ulusal tedbirler, 2020'de Alman havacılık sektörüne ek sıkıntı yaşatacak." ifadesini kullandı.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), bu yıl ülkenin havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının yüzde 2,9, yolcu sayısının da yüzde 0,7 düşmesini bekliyor.

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Frankfurt Havalimanı, Fraport AG CEO’su Stefan Schulte, Yolcu Sayısı,

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