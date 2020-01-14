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  4. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire: "Grevlerin etkisi sınırlı olacak"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire: "Grevlerin etkisi sınırlı olacak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

"Reform emeklilik hususunda adil bir sistem getirecek" - "Ekonomimiz güçlü ve bu krizi atlatabilecek kapasiteye sahip"

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, emeklilik reformuna karşı başlatılan ve 41 gündür devam eden grevlerin ülke ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını belirtti.

Le Maire, CNews kanalında grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reformun emeklilik hususunda adil bir sistem getireceğini savunan Le Maire, reforma karşı çıkanları eleştirerek, sendikaların hükümet ile anlaşma yoluna gitmesi gerektiğini belirtti.

Le Maire, ülkesinin ekonomisinin güçlü ve bu krizi atlatabilecek kapasiteye sahip olduğunu savunarak, "Grevlerin ülke ekonomisine etkisi sınırlı olacak." dedi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre grevler nedeniye Paris'teki restoran ve oteller 740 milyon avro zarar etti.

Grevler Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketinin (SNCF) günde 20 milyon avro zarar etmesine neden olurken, şirketin şimdiye kadar toplam zararı 820 milyon avroyu buldu.

- Emeklilik reformu tepkisi

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 41. gününe girerken, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterileri düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA Foto Muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıklamıştı.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi konusunda ısrar ederken, sendikalar reformun geri çekilmesini istiyor.

Sendikalardan 16 Ocak'ta reforma karşı ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yapılmıştı.

Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya değiştirilmesini istiyor.

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Fransa, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, grev,

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