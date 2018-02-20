FİNANS

Fransa 'gezen tavuk' yumurtacılığına geçecek

20 Şubat 2018 09:32

Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, ülkesinin 2022'den itibaren açık havada beslenen tavuk yumurtacılığına geçeceğini belirtti.

Fransa 'gezen tavuk' yumurtacılığına geçecek
Travert, tarım alanında çalışan bazı derneklere ziyaretinde yaptığı açıklamada, 2022'den itibaren kafeste beslenen tavuklardan elde edilen yumurtaların satışının yasaklanacağını bildirdi.
 
Bakan, aynı yıl, tavukların açık havada beslenmesinin zorunlu hale getirileceğini ifade etti.
 
Ulusal basında yer alan haberlerde, bu uygulamanın yumurtalı ürünler için geçerli olmadığı belirtildi. Buna göre kafeste beslenen tavukların yumurtaları, sadece yumurtalı ürünlerin yapımı için kullanılabilecek.
 
Fransa'da yumurtaların yüzde 68'inin kafeste beslenen tavuklardan elde edildiği kaydedildi.
 
YouGov araştırma şirketinin anketine göre, Fransızların yüzde 90'ı tavukların açık havada beslenmesi gerektiğini düşünüyor.
 
Fransa'nın, yıllık 14 milyar avro gelir ile Avrupa'nın en çok yumurta üreten ülkesi olduğu belirtiliyor.
 
Kafeste beslenen tavuklardan elde edilen yumurtaların satışının yasaklanması ve tavukların açık havada beslenme zorunluluğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer almıştı.AA

 

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 11 Oy
    adamlar sağlıklarına önem veriyor. Bizdeki tavuklar 30 cm lik kafeslerde sadece yumurluyor ve yem yiyor. GDO lu kanserojen yem yediriliyorlar.Etrafımızdaki herkez grip gibi kanser olmuş
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