FİNANS
  4. Fransa'da emeklilikte 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildi

Fransa'da emeklilikte 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2020 00:05 | Son Güncelleme

Fransa'da emeklilikte 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildi

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıkladı.

Philippe, emeklilik reformuna ilişkin sendikaların temsilcilerine gönderdiği mektupta, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün kaldırılacağını tekrar vurguladı.

Reformda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini ifade eden Philippe, bunun yerine yapılacak uygulamanın, reformun finansmanına ilişkin düzenlenecek konferansta görüşüleceğini belirtti.

Philippe, bu konferansta alınan kararların nisan ayında açıklanacağını aktardı. Edouard Philippe, sendikaların temsilcileriyle nisandan önce bir uzlaşıya varılması halinde anlaşma sağlanan maddelerin reforma ekleneceğini belirtti.

Demokratik Çalışma Konfederasyonundan (CFDT) yapılan açıklamada, Philippe'in bu açıklamasından memnuniyet duyulduğu, reformla ilgili yapılması gereken diğer değişiklikler için mücadeleye devam edileceği bildirildi.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) da bu açıklamayı yeterli bulmayarak reformun geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Sendikalardan 16 Ocak'ta reforma karşı ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yapıldı.

Philippe, daha önce yaptığı açıklamada, emekli maaşının en az bin avro olacağını belirterek "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Emeklilik reformu 24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu ve 17 Şubat'ta Ulusal Meclise sunulacak.

Reforma karşı bugün Paris başta olmak üzere ülke genelinde eylemler yapıldı. Paris'teki gösteride polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti. Protestocular, bir reklam panosunu ve birçok çöp bidonunu ateşe vermiş, çok sayıda iş yerinin camını kırmış ve çevreye zarar vermişti. Gösteride 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 38 gündür devam ederken sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya değiştirilmesini istiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranında son 62 yılın zirvesindeyiz"Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranında son 62 yılın zirvesindeyiz"
Bakan Varank: "Bu dönemde yatırım yapan ekonomiden hak ettiği payı alır"Bakan Varank: "Bu dönemde yatırım yapan ekonomiden hak ettiği payı alır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa, Fransa Başbakanı Edouard Philippe,

En Çok Okunan Haberler

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İcradan satılık otele o iş adamı talip oldu

İcradan satılık otele o iş adamı talip oldu

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Küçücük yerde başladı, şimdi dünyaya satıyor

Küçücük yerde başladı, şimdi dünyaya satıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranında son 62 yılın zirvesindeyiz"

Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranında son 62 yılın zirvesindeyiz"

Bakan Varank: "Bu dönemde yatırım yapan ekonomiden hak ettiği payı alır"

Bakan Varank: "Bu dönemde yatırım yapan ekonomiden hak ettiği payı alır"

DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni

DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Erzincan’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Erzincan’da

Bakan Pakdemirli’den ‘anaç keçi desteği’ müjdesi

Bakan Pakdemirli’den ‘anaç keçi desteği’ müjdesi

Osmaneli’ne dev yatırım geliyor

Osmaneli’ne dev yatırım geliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.