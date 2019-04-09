Fransız dev banka Societe Generale 1600 kişiyi işten çıkaracak

Fransa'nın üçüncü büyük bankası Societe Generale geçen yılki zayıf performansının ardından kârını artırmak için başta kurumsal ve yatırım bankacılığı kollarında olmak üzere dünya genelinde 1,600 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

SocGen, piyasadaki sert gerilemenin dördüncü çeyrekte bilançosunu bozması ardından Şubat ayının başında kurumsal ve yatırım bankacılığı alanında maliyetlerini 500 milyon euro (563 milyon dolar) düşüreceğini açıklamıştı.

Dördüncü çeyrek bilançosundaki zayıflık bankayı kârlılık ve gelir artışı hedeflerini düşürmeye zorlamıştı.

SocGen, Fransa'da 750 kişiyi işten çıkaracak ve bu ülkede tüm işten çıkarmalar gönüllülük esasına dayanarak yapılacak.

Diğer işten çıkarmalar, başta New York ve Londra olmak üzere Fransa dışında yapılacak. Bu kentlerde ise banka, çalışanları işten çıkarabilecek.

KAYNAK:REUTERS

