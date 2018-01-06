FİNANS

Futbolla 4 ayda 100 milyon Euro elde edecek

06 Ocak 2018 11:47

Dünyanın önemli futbol takımlarının hazırlık çalışmaları için tercih ettiği Antalya, nisan ayına kadar yaklaşık bin 500 kamp faaliyetine ev sahipliği yapacak. Bu süreçte kamp turizminden 100 milyon Euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

Futbolla 4 ayda 100 milyon Euro elde edecek

 Futbol takımlarının hazırlık çalışmaları için tercih ettiği Antalya, ocak- nisan ayı arasındaki süreçte yaklaşık bin 500 kamp faaliyetinin ev sahibi olacak. 20'ye yakın ülkeden süper lig, alt ligler ve farklı yaş kategorisinde takımlar devre arazı hazırlık çalışmalarını 'Turizmin başkenti' olarak adlandırılan Antalya'da yapacak. Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, futbol takımlarının kamp döneminde ön rezervasyon sayısının fazlalığının ülke turizmine olumlu yansıyacağını vurguladı. Kesinleşmiş rezervasyon sayısının fazlalığına dikkati çeken Yaşacan, "2018 yılı spor turizmi açısından çok güzel geçecek. Ocak- nisan dönemi rezervasyonlarının sayısı çok iyi. Nisan dönemine kadar bin 500 kamp yapılmasını hedefliyoruz. Futbol takımı sayısı değil bu, kamp sayısı. Bir takım 2 defa gelebiliyor. Kamp sayısında aynı takımın farklı yaş grupları ya da farklı branşları da var." bilgisini verdi. Yaşacan, "Futbol takımlarının yanı sıra takımların farklı branşlarının da kamplarını düşünürsek yaklaşık 100 milyon euro spor turizmi geliri hedefliyoruz" diye konuştu

 
MİLYONLARCA DOLARA EŞ DEĞER TANITIM İMKANI
 
Ülke turizmi ve Türkiye'nin tanıtımı açısından spor turizminin önemine dikkati çeken Yaşacan, takımların kamp döneminde yaptığı antrenmanların kendi ülkelerinde izlenmesiyle milyonlarca dolarla ölçülebilecek tanıtıma imkan sağlandığını belirtti. 
 
Kamp döneminde önceki yıllarda Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan gibi belirli takımların Antalya'yı tercih ettiğini aktaran Yaşacan, bu takımlara ilave olarak Letonya, Estonya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan gibi ülkelerden de takımların kente yoğun olarak geldiğini söyledi.
 
Nisan ayına kadar olan süreçte Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Hırvatistan, Çekya, Polonya'dan üst ve alt liglerden çok yoğun rezervasyon yapıldığını kaydeden Yaşacan, "Bazı nedenlerden dolayı Alman liglerinde rezervasyon yapımında geç kalındı. Bundesliga 2-3 liglerden az da olsa gelen takımlar var. Alman takımları artık yeşil ışık yaktı. Gelecek yıllarda yeniden gelmeleri bekleniyor. Avrupa'da Belçika, Hollanda, Danimarka'dan da alt liglerden takımlar geliyor." açıklamasında bulundu.
 
"TURNUVA DÜZENLEMELİYİZ"
 
Arap ülkeleri, Çin, Kore ve Japonya'dan az sayıda da olsa takımların gelmesinin spor turizmi açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Yaşacan, şöyle devam etti: 
"2018, 2019'un göstergesi durumunda. 2019'da çok daha iyi olacağız. Geçmişteki sayıları aşmayı hedefliyoruz. Futbol kamp turizminde Türkiye'nin rakibi ülkeler bizdeki krizi fırsat bilerek atağa geçti. Modern tesis ve tanıtım yaptılar. Teşviklerle destekleme yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kıbrıs, İspanya Portekiz futbol kamp turizminde önemli konuma geldiler. Bizler ülke olarak tanıtımımızı artırıp, spor turizminde en önemli tanıtım olan turnuvalar yapmalıyız. Ülke tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kamp döneminde futbol takımları arasında turnuva düzenlemeliyiz."
 
BAKAN BAK: SPOR TURİZMİ ENDÜSTRİ OLDU
 
Antalya'da TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Hakem ve Yardımcı Hakem Kış Semineri'nde FIFA Kokart törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yaptığı açıklamada, "Antalya yaz turizmi, spor turizminde önemli bir yere sahip. Gelen takımların daha da artacağını ümit ediyoruz. Spor turizmi artık bir endüstri oldu. Bunun için de yatırım yapmanız gerekiyor. Antalya'da saha ve tesis kapasitesi her geçen gün artıyor. Bunun için de bütün takımlar Antalya'yı tercih ediyor. Bu da Antalya ve Türkiye'ye katkı sağlıyor." dedi.
 
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