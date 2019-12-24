FİNANS

Fuzul Grup'tan eğitime destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 12:59 | Son Güncelleme

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: - "'Geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz' derken sadece bina yapıp, gayrimenkul alanındaki faaliyetlerimizi kast etmedik. Ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak birçok evladımızın yetişmesini temenni ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Fuzul Grup, Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle 32 derslikli TEM Avrasya projesinde bulunan lisenin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fuzul Grup'un TOKİ ile hasılat paylaşımı modeliyle gerçekleştirdiği TEM Avrasya projesinde bulunan lisenin temel atma töreni Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın katılımıyla yapıldı.

Gaziosmanpaşa'nın TEM tarafında hayata geçirilen TEM Avrasya projesine tahsis edilen alanda temeli atılan okul, en son inşaat teknikleri ve modern mimari anlayışla inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, şunları kaydetti:

"Bugün bizler için çok anlamlı ve gurur verici bir gün. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi koşullara sahip modern sınıflarda eğitim alabileceği, yeni bir bilim ve irfan yuvasına kavuşmaları için temel atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Fuzul Grup olarak her zaman geleceğimiz olan evlatlarımıza daha iyisini sunmak için çabaladık, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Bizler tüm çalışmalarımızda yetkin, yetenekli ve iyi eğitimli nesillerin geleceğimiz olduğu bilinciyle hareket ettik. Diğer bir tabirle; “Geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz” derken sadece bina yapıp, gayrimenkul alanındaki faaliyetlerimizi kastetmedik. Önümüzdeki dönemde ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak birçok evladımızın burada yetişmesini temenni ediyorum. Bu temenni ile 2020 -2021 yılında eğitim ve öğretime başlayacak okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum."

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