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GAP'a teknoloji yatırımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında gençlerin, robotik kodlama, android yazılımlar, insansız hava aracı ve engelliler için protez el ve ayak üretimi yaptığı Harran GAP Teknoloji Merkezi, bölge illerine teknoloji desteği vermek amacıyla faaliyetlerine başladı.

GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan GAP'ın uygulandığı bölgede başta tarımdan sanayiye, istihdamdan sosyal alanlara kadar birçok noktada önemli kalkınma hamlelerinin gerçekleştiğini söyledi.

GAP'a teknoloji yatırımı

GAP'ta teknoloji yatırımlarına da büyük önem verildiğini belirten Karahocagil, bu amaçla Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HRÜSEM) iş birliğiyle başta Şanlıurfa olmak üzere tüm bölge illerine ve ilçelerine de teknoloji desteği sağlayacak Harran GAP Teknoloji Merkezi açtıklarını ifade etti.
Karahocagil, Harran GAP Teknoloji Merkezi'nde ilkokul çağından üniversite seviyesine kadar her yaştan özel yetenekli bireylerin teknoloji üretimi yapabilmesine imkan sağlandığını bildirdi.
Robotik kodlama, android yazılımlar, insansız hava aracı ve engelliler için protez el ve ayak imalatının prototip üretiminin merkezde gerçekleştirildiğini vurgulayan Karahocagil, söz konusu merkezin ilerleyen dönemlerde GAP kapsamındaki diğer illere de taşınmasının planlandığını kaydetti.
Karahocagil, merkezin gezici bilim aracı vasıtasıyla da en dezavantajlı bölgelere ve köylere ulaşarak kırsaldaki öğrencilerin de yeni teknolojileri keşfetmelerini ve yeteneklerinin farkına varılması için imkan sağlanacağını söyledi.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ'

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ'
Dünyada hızlı bir dijital değişim ve dönüşümün yaşandığını, gelişen teknolojiye herkesin ve her sektörün ayak uydurması gerektiğini aktaran Karahocagil, GAP olarak bu kapsamda çeşitli altyapı yatırımlarında bulunduklarını dile getirdi.
Karahocagil, özellikle gençlerin teknoloji imalatında bulunmalarını önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Her kurum ve kuruluşun bu ilerlemeye ayak uydurması için kendisini hazırlaması lazım. Çağın ve teknolojinin gerisinde kalmamak için önce davranan gelecekte daha az kaybetmiş olur. Biz de GAP olarak artık teknolojik yatırımlar yapmaya başlayarak Harran GAP Teknoloji Merkezi oluşturduk ayrıca gençlik merkezlerimizde de bir dijital dönüşüm yapacağız. Bölgenin güçlü potansiyelinin kullanılmasını istiyoruz. Özellikle kentlerimizde genç nüfus oldukça fazladır.
Genç nüfusun göç etmeden bölgede kalarak teknoloji geliştirme ve üretmelerine imkanı vermeye çalışıyoruz. Bunun da en güzel yolu teknolojik değişim ve yeniliktir, inovasyon ağırlıklı çalışmalardır. İnşallah gençlerimizin de bu yeni bakış açısını çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Bunun yanında hassas tarım gibi çok teknolojik yoğunlukta yaptığımız çalışmalar uzun süredir devam ediyor."

'ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ VE ALAKA VAR'

'ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ VE ALAKA VAR'
HRÜSEM Müdürü Doç. Dr. Celal Ağan da merkezin kısa süre önce hızlı bir şekilde faaliyetlerine başladığını söyledi.
Merkezin gelecek nesillerin teknolojiyle daha erken tanışmasında öncü güç olduğunu dile getiren Ağan, adeta hububat üssü olan bölge kentlerinde tarımda kullanılacak teknolojilerin tasarımına öncelik vermeyi planladıklarını ifade etti.
Ağan, genç yeteneklerin merkeze yoğun bir ilgi ve alaka gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Biz bu merkezi kurarken 'ilçelerde ve köylerde bu teknolojiyle eğitim gören öğrencileri tanıştıracağız' diye taahhütte bulunduk. İlk eğitimlerimize Akçakale'de başladık, acaba yeterince katılım olacak mı diye düşünürken bölgeye giden ekibimiz yoğun ilgiden dolayı gece zor şehre döndü. Çok büyük bir ilgi ve alaka var. Akçakale'de bir merkez kurmaya karar verdik, birinci merkez bitmeden ikinci merkezin kurulması için aynı ilçeden talep geldi. Burada talep toplama gibi bir durumumuz zaten söz konusu değil bizim merkezi duyan her kurum kuruluş kendilerine yardımcı olmamızı istiyor. Burada çalışacak çok ciddi bir potansiyel de var. Çok yetenekli ve çok güçlü bir ekibin zaman içerisinde çoğalarak bölgemizin teknoloji hedeflerine göre çalışma yapacağına inancımız tamdır."
Ağan, gübreleme ve ürün toplama makinelerinde yeni teknolojilerin kullanılması üzerine yoğunlaştıklarını sözlerine ekledi.
Lise ikinci sınıf öğrencisi Hüseyin Yıldız ise merkezde çalışmaya başladığı için sevinçli olduğunu söyledi.
Küçük yaştan itibaren teknolojiye merakı olduğunu aktaran Yıldız, özellikle farklı işlevleri olan "drone" tasarlamayı planladığını sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
gap robotik kodlama android yazılımlar

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