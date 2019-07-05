GAP barajlarından ekonomiye dev katkı

Türkiye'de ve dünyada elektriğin sigortası olarak değerlendirilen hidroelektrik enerji santrallerinin devreye alınması konusunda yoğun çalışmalar yapılıyor. Amerika'dan Kanada'ya, Finlandiya'dan Japonya'ya kadar birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 80, 90, hatta yüzde 100'ünü geliştirerek devreye almış bulunuyor. Türkiye de bu alandaki çalışmalara büyük önem veriyor. Topoğrafyası ve morfolojik yapısı göz önüne alındığında ülkemiz hem düşü hem de debi açısından şanslı sayılabilecek ülkeler arasında yer alıyor.

GAP BÖLGESİNİN POTANSİYELİ YILLIK 27 MİLYAR KİLOWAT.SAAT

Ülkemizde enerjinin önemli bir kısmı GAP bölgesinden, yani Fırat ve Dicle havzasından karşılanıyor. GAP enerji projeleri çerçevesinde Fırat ve Dicle nehirleri ile yan kolları üzerinde bir kısmı depolamalı olmak üzere toplam 41 adet hidroelektrik santral yapılarak, 7 bin 500 MW kurulu güç ile yılda 27 milyar kilowatt.saat enerji üretilmesi planlanıyor.

GAP BÖLGESİNDEN BUGÜNE KADAR YAKLAŞIL 200 MİLYAR TL KATKI