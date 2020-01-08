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  4. GAP sayesinde pamukta üretim alanı da istihdam da arttı

GAP sayesinde pamukta üretim alanı da istihdam da arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Pamuk üretim alanı 2 milyon 500 bin dönüme ulaşan Şanlıurfa'da, üretimin artmasına bağlı olarak bu alanda istihdam da üç kat artışla 10 bin kişiye çıktı - Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek: - "2010 yılında 143 çırçır fabrikasında 1500 kişi istihdam edilirken günümüzde çırçır fabrikası sayısı 212'ye, burada çalışan sayısı da 1800'e yükseldi. 10 yıl önce sadece bir olan hazır giyim fabrikası sayısı günümüzde 38'e yükseldi. Buradaki istihdam da 39 kişiden 5 bin 600 kişiye yükseldi"

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye pamuk üretiminin yüzde 40'ının yapıldığı Şanlıurfa'da bu alanda istihdam edilen kişi sayısı 10 yılda 3 kat arttı.

Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olması nedeniyle "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında geliyor.

Özellikle sağladığı avantajlarla Türkiye'nin tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan pamukta ülke üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Şanlıurfa'da, GAP sayesinde pamuk ekim alanı 2 milyon 500 bin dönüme ulaştı ve bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin ton rekolte elde edildi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuk üretiminin artmasına paralel olarak fabrika sayısının ve istihdamın da arttığını belirtti.

2010 yılında 143 çırçır fabrikasında 1500 kişinin istihdam edildiğine dikkati çeken Peltek, şunları kaydetti:

"Günümüzde çırçır fabrikası sayısı 212'ye, burada çalışan sayısı da 1800'e yükseldi. 10 yıl önce sadece bir olan hazır giyim fabrikası sayısı günümüzde 38'e yükseldi. Buradaki istihdam da 39 kişiden 5 bin 600 kişiye yükseldi. Baktığımızda pamuk sanayisinde yaşanan teknolojik gelişmeye rağmen son 10 yılda kentimizde bu alanda istihdam 3 kat arttı ve bu alandaki istihdam sayısı 10 bin kişinin üzerine çıktı. Bu rakam bizim için az bir rakam. Yeni projelerimizle pamuk alanında kümelenmeye gidiyoruz. İstanbul Sanayi Odası ile yapacağımız çalışmayla pamuğun tarladan ürünü dönüştürmesine ve mağazaya ulaşmasına kadarki süreçte yaşanan bütün sorunları ortadan kaldırarak yeni fabrikalar kuracağız."

- "İhracat rakamlarını yükseltmek gayesindeyiz"

Tekstil fabrikası sahibi Yasin Güneş de kentin pamuk üretimi ve genç nüfus potansiyelinin iyi değerlendirilerek ekonomiye katkısının önemli olduğunu söyledi.

Fabrikalarında 270 kişiyi istihdam ettiklerini kaydeden Güneş, "Biz burada üretimini yaptığımız tekstil ürünlerini başta ABD'ye ve Avrupa'nın en büyük firmalarına gönderiyoruz. Ülkemizin konfeksiyon üretimine ve ihracatına katkıda bulunuyoruz. İhracat rakamlarını yükselmek gayesindeyiz." diye konuştu.

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