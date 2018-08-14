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Garanti Bankası Genel Müdürü: Normalleşme sürecine girdik

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2018 10:08 | Son Güncelleme

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Bankacılık sektöründe kârlılık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Garanti Bankası Genel Müdürü: Normalleşme sürecine girdik

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dövizdeki hareketliliği NTV canlı yayınında değerlendirdi.

Erbil'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruzu ben bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum. İş bu dalgalanmanın geldiği noktada ister istemez başka etkileri de arıyor. Bazı hassas çok az sayıdaki müşterimiz de ben dolarımı euromu alayım talebi oldu onu da efektif şekilde bugün yarın yöneterek bir şekilde günü bitirdik. Müşteri, bizim mudimiz dün döviz sattı piyasanın ihtiyacı olan şeyi karşıladı.

''DÜNYADA, GLOBAL DÜZENDE BİR TAKIM TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR''

Dünyada düzende global düzende bir takım taşlar yerinden oynuyor. İş yapış şekillerinde ciddi değişiklikler oluyor. Bize söylenen kitabın yazdığı aklın gösterdiği şeyler belli. Bir ülkeyle ilgili yatırım yaparken ilk bakacağınız şey o ülkenin mali durumu. Bizim ülkemizin borcu nedir? Bu çok çok önemli. Kamunun borcu belli kriterlerin çok altında yüzde 30'un altında. Bu çok düşük oran. İkincisi bütçe açığı. Büyüyoruz. Son zamanlarda ciddi anlamda savunma harcamamız var. Bunlara rağmen Türkiye kamu bütçesi açığı anlamında geçen sene yüzde 1,5 ile bitirdi. Bunlar kabul edilebilir olan rakamların çok çok altında. İkincisi bankacılık. Türkiye'nin bankacılığı çok çok değişti. Çok güçlü bir sektörümüz var. Karlılığımız iyi. Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok. Şu anda bankaların yaratacağı toplam likidite kısa vadede 100 milyar dolara yakın. Yarısı zaten yurt dışında yerleşik olan müşterilerinin mevduatları.

''CARİ AÇIĞIN ÇOK DAHA KÖTÜSÜNÜ GÖRDÜK ŞİMDİ ONUN YARISINDAYIZ''

Cari açığın çok daha kötüsünü gördük şimdi onun yarısındayız. Cari açık düşecek. Kurların geldiği seviye yükseldi. Bu ister istemez cari açığı düşürecek.

MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ ÖNLEMLERİ

Alınan tedbirler doğru tedbirlerdir. Bu yangın bitti diyemem. Elimizde araçların ziyadesiyle olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle yapılması gereken başka bir şey yok. Biz bankacılar yüksek faizi sevmiyoruz. Bize zarar veriyor. Bu adımlar rasyonel adımlar. Normalleşme sürecine girdiğimizi düşünüyorum.

''BİZİM KREDİLERİMİZ 3'TE 1'İ HANE HALKINA VERİLEN KREDİLERDİR''

Bankaların genel karlılıkla ilgili kalemini söyleyeyim; büyüme, net faiz marjı, ücret komisyon gelirlerimiz var geriye kalıyor aktif kalitesiyle ilgili konular. Ben bankamdan örnek vereceğim. Bizim kredilerimiz 3'te 1'i hane halkına verilen kredilerdir. Hane halkının borcunun milli gelire oranı yüzde 16. Enerji sektörü ile ilgili olanlar 3 sene evvelden olmaya başladı ve en kötüyü gördük bitti. 2 hafta evvel düzenlemeler de yapıldı. Bu düzenlemeler neticesinde enerjide özellikle üretim yapan firmaların durumları iyiye gitmeye başlayacak.

''TÜRKİYE GLOBAL EKONOMİNİN GÜÇLÜ BİR OYUNCUSUDUR''

Türkiye'de kimsenin şüphesi olmasın yok mevduatlara el konulacak yurt dışına para çıkışına limit getirilecek. Türkiye bu düzene geçemez. Türkiye global ekonominin güçlü bir oyuncusudur. Kimsenin aklında değil.

''KİMSE RAHATSIZ OLMASIN''

Türk Lirası varlıkları anlamında her türlü varlık hisse senedinden bonosundan mevduatına kadar doğru zamandır. Kimse rahatsız olmasın, yaz bitiyor son günleri kaldı önümüzdeki günler bayram keyfini çıkarsın.''

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garanti bankası Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil bankacılık

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