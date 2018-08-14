Garanti Bankası Genel Müdürü: Normalleşme sürecine girdik

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dövizdeki hareketliliği NTV canlı yayınında değerlendirdi.

Erbil'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruzu ben bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum. İş bu dalgalanmanın geldiği noktada ister istemez başka etkileri de arıyor. Bazı hassas çok az sayıdaki müşterimiz de ben dolarımı euromu alayım talebi oldu onu da efektif şekilde bugün yarın yöneterek bir şekilde günü bitirdik. Müşteri, bizim mudimiz dün döviz sattı piyasanın ihtiyacı olan şeyi karşıladı.

''DÜNYADA, GLOBAL DÜZENDE BİR TAKIM TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR''

Dünyada düzende global düzende bir takım taşlar yerinden oynuyor. İş yapış şekillerinde ciddi değişiklikler oluyor. Bize söylenen kitabın yazdığı aklın gösterdiği şeyler belli. Bir ülkeyle ilgili yatırım yaparken ilk bakacağınız şey o ülkenin mali durumu. Bizim ülkemizin borcu nedir? Bu çok çok önemli. Kamunun borcu belli kriterlerin çok altında yüzde 30'un altında. Bu çok düşük oran. İkincisi bütçe açığı. Büyüyoruz. Son zamanlarda ciddi anlamda savunma harcamamız var. Bunlara rağmen Türkiye kamu bütçesi açığı anlamında geçen sene yüzde 1,5 ile bitirdi. Bunlar kabul edilebilir olan rakamların çok çok altında. İkincisi bankacılık. Türkiye'nin bankacılığı çok çok değişti. Çok güçlü bir sektörümüz var. Karlılığımız iyi. Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok. Şu anda bankaların yaratacağı toplam likidite kısa vadede 100 milyar dolara yakın. Yarısı zaten yurt dışında yerleşik olan müşterilerinin mevduatları.