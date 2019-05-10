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Garanti Bankası'ndaki isim değişikliği KAP'a bildirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

Garanti Bankası faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdüreceğini duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Garanti, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini “Garanti BBVA” markasıyla sürdürecek.

Garanti Bankası'ndaki isim değişikliği KAP'a bildirildi

Garanti, BBVA Grubu'nun yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek.

Şirket'ten konu ile ilgili Kamu Aydınlatma Platformu'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Bankamız Yönetim Kurulunca, tüm yasal ve içsel süreçlerin tamamlanmasını takiben faaliyetlerin "Garanti BBVA" işletme adı ile yürütülmesine ve işletme adının tescil ve ilan edilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

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Anahtar Kelimeler:
garanti bankası Kamu Aydınlatma Platformu garanti BBVA

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