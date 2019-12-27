FİNANS
  4. Garanti BBVA'dan IFC, OeEB ve GGF ile kredi anlaşması (2)

Garanti BBVA'dan IFC, OeEB ve GGF ile kredi anlaşması (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 11:32 | Son Güncelleme

Garanti BBVA, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile 132.75 milyon dolarlık kredi anlaşması yaptı.

Garanti BBVA'dan IFC, OeEB ve GGF ile kredi anlaşması (2)

(Bankanın açıklamasıyla güncellendi)
İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Garanti BBVA, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile 132.75 milyon dolarlık kredi anlaşması yaptı.
Garanti BBVA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplamda 6 yıla kadar vadeli 132,75 milyon Amerikan Doları tutarında kredi anlaşmasına varmıştır" denildi.
Banka'dan yapılan açıklamada, krediyle ilgili imzalanan protokoller kapsamında 22 ilde yer alan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine, KOBİ’lere, kadın girişimcilere finansman desteği sağlanacağı belirtildi ve eklendi:
"Dünya Bankası Grubu üyesi olan IFC Uluslararası Finans Kurumu, Türkiye’de geçici koruma sağlanan nüfusun çoğunluğunun yaşadığı, ağırlıklı olarak güney ve güneydoğu illerinde yer alan küçük işletmeleri desteklemek için Garanti BBVA'ya tavan 90,75 milyon dolara eşdeğer olan bir finansman paketi sunuyor. Bu destek paketine ek olarak Garanti BBVA, Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) ile de 22 milyon dolarlık, kadın girişimcilerin desteklenmesi için kullanılmak üzere olan bir finansmana da erişim sağlıyor. Son olarak, Garanti BBVA, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere Yeşil Büyüme Fonu (GGF) ile 20 milyon dolarlık finansman anlaşmasına imza atıyor."
Bu üç protokol anlaşmasını imzalayarak ekonomik büyümeyle beraber toplumsal kalkınmaya da destek olduklarını ifade eden Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; "Sürdürülebilirliği, iş stratejilerinin başında konumlandıran bir finans kurumu olarak, Sürdürülebilir Bankacılık Prensipleri’ni oluşturan ve yaygınlaşması için çalışan ekibin bir parçasıyız" dedi ve ekledi:
"Sürdürülebilirlik alanındaki çok çeşitli çalışmalarımız büyük bir motivasyonla devam ediyor. Ülkemizin ve aslında dünyanın refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün etkisinin ve rolünün farkındayız.
"Bu doğrultudaki faaliyetlerimizi en üst seviyeye taşımayı hedefliyor ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekten, her zaman ‘daha fazlasını nasıl yapabiliriz’ diye sorup çözüm üretmek gurur kaynağımız.
"Garanti BBVA olarak sektöre öncülük ediyor ve sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, girişimcilik, cinsiyet eşitliği, toplumsal fayda gibi konularda fark yaratan inisiyatifler alıyoruz.
"Bu alanlarda yeni ürün, hizmet ve iş birliklerini geliştirmekten, var olan iş birliklerimizi devam ettirmekten ve bunun bir parçası olarak ekonomide fırsat eşitliği sağlanması konusuna destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
"IFC, OeEB ve GGF ile imzaladığımız protokollerle sunduğumuz 133 milyon dolarlık finansman desteği de bu bakış açımızın kıymetli bir sonucu." (Fotoğraflı)

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
Türklerin yüzde 52’si Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyorTürklerin yüzde 52’si Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor
Marmarabirlik’ten ihracat rekoruMarmarabirlik’ten ihracat rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: “Türkiyemizin gurur yolculuğu Bursa’dan başlayacak”

BTSO Başkanı Burkay: “Türkiyemizin gurur yolculuğu Bursa’dan başlayacak”

Bakan Albayrak duyurdu! Kamu bankalarında faiz yüzde 0,79'a iniyor

Bakan Albayrak duyurdu! Kredi faizlerinde indirim

CLUB TOTAL üyelerine "Mutlubiev" hizmetlerinde indirim

CLUB TOTAL üyelerine "Mutlubiev" hizmetlerinde indirim

Mim Hotel İstanbul’un otel binası icradan satılacak

Mim Hotel İstanbul’un otel binası icradan satılacak

Akiş GYO kira gelirlerini cadde mağazalarıyla artıracak

Akiş GYO kira gelirlerini cadde mağazalarıyla artıracak

SETBİR Başkanı Tezel 2020 yılı beklentilerini açıkladı

SETBİR Başkanı Tezel 2020 yılı beklentilerini açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.