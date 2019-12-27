Garanti BBVA'dan üç yeni destek

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) ve Yeşil Büyüme Fonu (GGF) arasında imzalanan protokoller kapsamında 22 ilde yer alan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine, KOBİ'lere, kadın girişimcilere 133 milyon dolarlık finansman desteği sağlanacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası Grubu üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile KOBİ’lere yönelik yeni bir finansman desteğine imza atıyor.

Yapılan sözleşme kapsamında 22 ildeki KOBİ'ler başta olmak üzere Türkiye genelindeki kadın girişimlere önemli bir katkı sağlayacak. Dünya Bankası Grubu üyesi olan IFC Uluslararası Finans Kurumu, Türkiye’de geçici koruma sağlanan nüfusun çoğunluğunun yaşadığı, ağırlıklı olarak güney ve güneydoğu illerinde yer alan küçük işletmeleri desteklemek için Garanti BBVA'ya tavan 90,75 milyon dolara eşdeğer olan bir finansman paketi sunuyor.

Bu destek paketine ek olarak Garanti BBVA, Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) ile de 22 milyon dolarlık, kadın girişimcilerin desteklenmesi için kullanılmak üzere olan bir finansmana da erişim sağlıyor.