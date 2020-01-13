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  4. Gayrimenkul sektöründe gelecek yıl satış rekorları bekleniyor

Gayrimenkul sektöründe gelecek yıl satış rekorları bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül: - "Bu yıl gayrimenkulde ciddi bir büyüme gerçekleşecek. 2021 ise sektörümüzün yıldızının parladığı bir yıl olacak" - "2020'de 1 milyonun üzerinde satış yapılacağını tahmin ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül, Türkiye ekonomisinde yaşanan ivmenin gayrimenkulde satışları artırdığını belirterek, "Bu yıl gayrimenkulde ciddi bir büyüme gerçekleşecek. 2021 ise sektörümüzün yıldızının parladığı bir yıl olacak. 2017 yılında yaşanan satış rekorun, gelecek yıl kırılacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, yazılı açıklamasında, gayrimenkul sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sarıgül, Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu havanın gayrimenkul sektörüne de yansıdığına dikkati çekerek, "Faizlerin düşmesi ile insanların alım gücünde yaşanan yükselme, sektörümüze olumlu katkı sağlıyor. Karamsarlığı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Türkiye her noktada iyiye gidiyor. Bunu gayrimenkul satışlarından yaşanan gelişmelerden anlamak mümkün." ifadesini kullandı.

- "Asıl ivme 2020 ve sonrasında yakalanacak"

Sarıgül, 2017'de sektörde 1 milyon 300 binin üzerinde bir satış rakamı yakalandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere, 2018'de ekonomik olarak zor bir süreç yaşadık. Satışlar da bununda doğru orantılı olarak ciddi anlamda düşüş gösterdi. Geçen yıl ise bir toparlanma sürecine girildi. Yılın yine 1 milyonlu rakamalar üzerinde kapanacağını tahmin ediyoruz. Ancak asıl ivme 2020 ve sonrasında yakalanacak. 2020 yılında gayrimenkulde ciddi bir büyüme gerçekleşecek. 2021 ise sektörümüzün yıldızının parladığı bir yıl olacak. 2017 yılında yaşanan rekorun, 2021 yılında kırılacağını öngörüyoruz."

Maritza İnşaat'ın yeni başlayan projesinde 2 ay önce ön talep toplamaya başladıklarını ve projenin yüzde 20'sine yakınını sattıklarını aktaran Sarıgül, henüz lansman yapılmadan yakalanan performansın ciddi bir başarı anlamına geldiğine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul, Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül,

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