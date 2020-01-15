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  4. GAZBİR kaçak doğal gaz kullananları uyardı

GAZBİR kaçak doğal gaz kullananları uyardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

GAZBİR Başkanı Arslan: - "Doğal gaz arzının yeni sağlandığı bazı bölgelerde kaçak kullanımda ciddi artış tespit ettik" - "Vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. İç tesisatta proje dışı tadilat, yakıcı cihazların periyodik bakımlarının yapılmaması, sayaca müdahale edilerek kaçak doğal gaz kullanımı gibi durumlar can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor" - "Özellikle tesisat firmalarında mevcut veya eski çalışanların vatandaşları kaçak gaz kullanımına teşvik ettiğini görüyoruz. Bu tür tekliflere inanan vatandaşlarımız ciddi maddi cezalara muhatap olabilirler"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz arzının yeni sağlandığı bazı bölgelerde kaçak kullanımda ciddi artış tespit ettiklerini belirterek, iç tesisatta proje dışı tadilat, sayaca müdahale gibi durumların can ve mal güvenliği için tehlike yarattığını, ayrıca kaçak doğal gaz kullananların ciddi maddi cezalara muhatap olabileceklerini söyledi.

Arslan, yaptığı açıklamada, genişleme yatırımlarıyla şu an 81 il ve 550 yerleşim yerinde doğal gaz kullanım imkanı bulunduğuna işaret etti.

Bu yıl itibarıyla 66,9 milyon vatandaşın gaz kullanabildiğini bildiren Arslan, "2020-2022 yatırım programı kapsamında yaklaşık 2 milyar lira yatırımla 100 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanması için çalışmalarımıza başladık. Bu, yaklaşık 1,8 milyon vatandaşımızın daha doğal gaz kullanım imkanına kavuşması anlamına geliyor. Sektör olarak geçtiğimiz 5 yılda şebeke ve abone sayısı açısından her yıl ortalama yüzde 8'lik bir büyüme trendimiz var." ifadelerini kullandı.

Arslan, hızlı büyüme ve ilk kez doğal gaz kullanan abone sayısının artışıyla bazı sorunların ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle doğal gaz arzının yeni sağlandığı doğu bölgelerinde kaçak doğal gaz kullanımında ciddi artışlar var. Özellikle sayaçlara yapılan müdahalelerle eksik ölçüme sebebiyet verildiği görülüyor. Önceki yıllarda kaçak elektrik kullanımındaki alışkanlıkların doğal gaz kullanımında da devam ettirilmesi gibi olumsuz bir eğilim söz konusu. Dağıtım şirketlerimizin uzman ekipleri yerinde incelemelerle bu tür durumları kolaylıkla tespit edebiliyor. Yeni teknoloji ve uygulamalar hane doğal gaz tüketiminin olması gerekenin altında gerçekleşmesi halinde bu durumun takibini ve bu tüketiciler için özel incelemeler yapabilmemizi mümkün hale getirdi. Vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. Doğal gaz ancak gerekli tedbirler alındığında güvenli bir enerji kaynağıdır. İç tesisatta proje dışı tadilat, yakıcı cihazların periyodik bakımlarının yapılmaması, sayaca müdahale edilerek kaçak doğal gaz kullanımı gibi durumlar maalesef vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor."

"Yaptığımız incelemelerde özellikle tesisat firmalarında mevcut veya eski çalışanların vatandaşları kaçak gaz kullanımına teşvik ettiğini görüyoruz." ifadesini kullanan Arslan, bu kişiler hakkında gerekli yasal süreçleri başlattıklarını bildirdi. Arslan, vatandaşlara, "Bu tür sahtekarlıklara kesinlikle inanmayın, bu tür tekliflere inanan vatandaşlarımız ciddi maddi cezalara muhatap olabilirler." uyarısında bulundu.

Arslan, ayrıca yapılan izinsiz kazılarda doğal gaz hatlarına zarar verildiğine dikkati çekerek, valilik ve belediyeleri kazı çalışmaları öncesinde doğal gaz dağıtım şirketleriyle iletişime geçmeye çağırdı.

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doğal gaz, GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, kaçak doğal gaz kullanımı,

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