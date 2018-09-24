Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı

Kapanan Tercüman Gazetesi’nin 1989 yılında promosyon olarak verdiği ve 29 yıl sonra geçen yıl Mart ayında Avcılar'da kiralanmak istenen bir binanın bodrum katında sahipsiz bulunup hurdacıya satılan 2 kişilik uçak, bir kişi tarafından satın alınarak havacılık tutkunu arkadaşı Yusuf Keskin’e hediye edildi. Keskin, bir gün uçurmayı hayal ettiği iki kişilik ‘Kitfox’ tipi ultraligt (Hafif malzeme) uçağı Büyükçekmece’deki Güzelce Mahallesi’ndeki evinin hemen yan tarafındaki derme çatma eklentiye kanatları ile yerleştirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan, tekstil fabrikasında depo şefi Yusuf Keskin, sık sık yanına giderek temizlediği tüm araştırmalarına rağmen uçağın eksik motor ve diğer parçalarını alacak parayı bulamadı. Keskin, son çare olarak bir internet sitesine ilan vererek uçağı 30 bin TL karşılığında satılığa çıkardı.

ÇOCUKLUĞUNDA PLASTİK BORU VE NAYLONLARLA UÇMAYI DENEMİŞ

Yusuf Keskin, hurda uçağın tüm gelişmelerini ilk günden bu yana izleyen DHA muhabirine, uçma merakını anlatırken Sivas’taki çocukluk yıllarında plastik inşaat boruları ve seracılıkta kullanılan naylonları kullanarak yerden 2 metre kadar havalanmayı başardığını ancak, hemen yere düştüğünü anlattı. İstanbul’a geldikten sonra halen oturduğu Güzelce’de verilen uçuş eğitimine bir tanıdığının yardımı ile katıldığını, paraşüt ve paramotora da çok meraklı olduğunu ifade eden Keskin, “Aslında uçak hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Maddi olarak yetersiz kalıyorum. Bu tip uçakların motorları 5 bin 500 Euro’dan başlıyor. Bu rakamlar beni aşıyor. Ben çalışan, 3 çocuk babası bir insanım” dedi.