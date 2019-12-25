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Gaziantep OSB'de çarklar hızlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 11:40 | Son Güncelleme

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde geçen yıl aylık ortalama 450 milyon kilovatsaat olan toplam elektrik tüketimi, bu yıl 485 milyon kilovatsaate yükseldi - Gaziantep OSB Başkanı Şimşek: - "2020 yılında da yüzde 8 civarında büyüme öngörüyoruz. Bunu başardığımızda şu an 1200 olan sanayici sayımızı 1500'lere çıkarmış oluruz. 150 bin civarında olan istihdamımızın da 200 bin dolaylarına ulaşmasını planlıyoruz"

GAZİANTEP - KEREM KOCALAR - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) elektrik tüketimi, geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 8 artarak aylık ortalama 485 milyon kilovatsaate ulaştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi ve ticaret merkezi konumunda bulunan Gaziantep'teki sanayi tesislerinde üretim artıyor.

Sektör temsilcileri, faizlerin düşmesinin ardından yeni yatırımların yapılmasını ve istihdam oranının artmasını bekliyor.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrası süreçten çok hızlı şekilde çıktığını söyledi.

Faizlerin düşmesiyle bu sürecin daha da hızlandığına işaret eden Şimşek, bunun bölgenin elektrik tüketiminden anlaşıldığını belirtti. Şimşek, "Daha şimdiden elektrik tüketimimiz 2018 yılına göre yüzde 8 büyüme kaydetti. Bu da beraberinde istihdamı da tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Şimşek, Gaziantep OSB'de büyümenin devam edeceğini vurgulayarak, "2020 yılında da yüzde 8 civarında büyüme öngörüyoruz. Bunu başardığımızda 1200 olan sanayici sayımızı 1500'lere çıkarmış oluruz. Bu hedefle 150 bin civarında olan istihdamımızın da 200 bin dolaylarına ulaşmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Cengiz Şimşek, Gaziantep OSB'nin, ülke geneli sanayi bazlı elektrik tüketiminin yüzde 5'ini tek başına gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Gaziantep ekonomisinin özelliklerine değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"Gaziantep yaşanan tüm gelişmelere ilk tepkiyi veren şehir. Herhangi bir olumsuzluk karşısında anında küçülen kentimiz, büyüme ortamında da hızlı büyüme sağlar. O yüzden kentimizdeki gelişmeler, Türkiye ölçeğinin de bir benzeridir. Önümüzdeki yıllar daha iyi olacaktır."

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Cengiz Şimşek elektrik tüketimi Gaziantep OSB sanayi

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