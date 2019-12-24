Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 151,51 - 153,36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 51,45 55,50Antep fıstığı (boz kavlak) Kg55,00 55,00 Antep fıstığı (boz iç) Kg151,51 153,36 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 136,00 136,00Badem içi (tatlı)Kg 55,4057,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,30 2,30Kırmızı mercimek (iç)Kg 6,79 6,79Yeşil mercimek Kg 2,30 5,18 Nohut (9 mm)Kg 4,25 7,75Nohut (8 mm)Kg 4,25 4,25Fasulye (dermason)Kg 6,888,98
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