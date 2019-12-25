Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 143,33-145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak)Kg59,1667,28Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg52,0058,04Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg60,0084,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg85,0085,00Antep fıstığı (boz iç)Kg143,33145,00Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg61,3775,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg122,00123,50Dana eti (karkas)Kg26,5030,00Zeytinyağı (ham)Kg10,0010,00 Pirinç (baldo)Kg10,0010,00MısırKg1,051,10
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